Фиктивные разводы и дела Свинарчуков: кому точно не стоит быть главой БЭБ

Конкурс на директора БЕБ – одна з найважливіших кадрових битв 2025 року. І не лише через те, що проблемний орган конче потребує перезавантаження. Громадський сектор очікує від конкурсу кардинально інших підходів, адже процедура прописана більш прозоро та якісно, аніж в інших антикорупційних інституціях. Міжнародні експерти, багатоетапне тестування та оприлюднення всіх документів – цього разу ми маємо шанс особисто перевірити кожного кандидата. Конкурс має стати прикладом для інших, зокрема, і для Національної поліції України.

Попри анонсовані умови, до БЕБ таки мали сміливість податися кандидати, до яких виникає чимало питань: недостовірне декларування, фіктивні розлучення, необгрунтовані активи. Окрім того – елітна нерухомість, коштовне майно та надзвичайно заможні співмешканки.

І хоча документи на конкурс подали 43 кандидати, Комісія допустила до наступного етапу (тестування) лише 30 із них. 13 кандидатів отримали відмови через ненадання повного пакету документів для участі в конкурсі або ж відсутність необхідного досвіду. Проте, і вони все ще можуть повернутися до конкурсу, якщо впродовж 3 днів подадуть апеляцію та нададуть документи в підтвердження відповідності вимогам конкурсу.

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А поки 30 кандидатів готуються до тестів і співбесід, ми розповідаємо про тих, кому точно не в БЕБ і до яких у Комісії може виникнути багато запитань.

Калатур і лайфхаки з розлученням

Максим Калатур до листопада 2024 року очолював управління міжнародного співробітництва БЕБ, до того працював у Національній поліції, займався викладацькою діяльністю.

І хоча його декларація не рясніє великою кількістю майна, проте після розлучення набувати майно починає його ексдружина. Tesla Model 3, AUDI Q7, квартира у новому ЖК – майже все це придбано одразу після розлучення, а загальна вартість майна сягає 8 млн грн, при тому, що жодних заощаджень раніше жінка не мала.

Так, у лютому 2023 року Калатур розлучається із дружиною, а через 2 тижні вона купує Tesla Model 3, ринкова вартість якої становить на той час понад 800 тис. грн.

Ще через місяць ексдружина посадовця купує квартиру в Києві площею 105 кв.м. Ринкова вартість такої може сягати 5,7 млн грн.

Для наглядності: дружина розлучається з чоловіком, майже одразу купує квартиру і селить туди колишнього чоловіка. Згодом також купує AUDI Q7 ринковою вартістю в 35 тис. дол, але реєструє на той же державний номер, яким раніше користувався колишній чоловік.

Дивним є, коли люди, які офіційно розірвали шлюб та перестали бути сім'єю, продовжують разом жити у новопридбаному житлі та передають один одному реєстраційні номери для оформлення різних автівок.

Також у комісії може виникнути питання щодо квартири, оформленої на батька кандидата у 2024-му. Ринкова вартість майна – щонайменше 1,7 млн.

Горбов: будинок на Кіпрі та незадекларований бізнес дружини

Олександр Горбов у митних органах майже все життя. Наразі – заступник начальника Черкаської митниці. Намагався реалізуватися в політиці, у 2020 році балотувався до Миколаївської міської ради від партії "За майбутнє", не пройшов. З митниці в БЕБ хоче перейти, щоб "захищати економічні інтереси країни".

Адже власні економічні інтереси, схоже, кандидат уже захистив. Зокрема, про це свідчить актив родини Горбова – свіжа нерухомість на Кіпрі на додачу до задекларованого раніше майна.

Зокрема, Олександр Горбов у декларації зазначає право безоплатного користування будинком на Кіпрі, що із грудня 2022 року належить іноземному громадянину Панайоту Антреасу. Цікаво, Панайот Антреас є сином Олександра Горбова. Важливо, що до 2019 року, коли Горбов декларував сина, Панайот Антреас не мав жодного майна, доходів і заощаджень.

"Захищати економічні інтереси" планує Горбов в Україні. Натомість у родині систематично з 2020 року забуває декларувати доходи дружини. При тому вона відкрито розповідала, що мала власний салон краси. Так, салон – у Миколаєві, у декларації – лише соціальні виплати дружини та подаровані 1,7 млн грн від третьої особи, спроможності якої викликають сумніви.

У 2024 році Олена Горбова отримує 270 тис. грн гранту у рамках ​"єРобота" від Агенції регіонального розвитку Полтавської області на розвиток нового бізнесу – фітнес-студії.

Олександр Горбов, як посадовець із багаторічним досвідом та кандидат на топпосади в країні, мав би ретельніше заповнювати декларації.

Крім того, очевидно, у вільний від роботи час Горбов виготовляв алкогольні напої та навіть у 2024 році отримав винагороду українського професійного дегустаційного конкурсу за свій кукурудзяний віскі. Діяльність Горбова від звичайного хобі відрізнялась тим, що ним було створено окремий вебсайт для просування алкогольного бренду та фейсбук-сторінку. Відокремлення напою під власну назву також дає підстави стверджувати про певні бізнес-амбіції Горбова з підкорення алкогольного ринку України. Залишається лише невідомим, як ця діяльність суміщається з державною службою і чому бізнес Горбова не був офіційно зареєстрований.

Борисенко: зв'язок зі справою Свинарчуків і сумнівні активи

Олег Борисенко нині керує територіальним управлінням БЕБ у Чернівецькій області і хоче очолити та "перезапустити" все Бюро. Вже у мотиваційному листі він зазначає, що планує запровадити "регулярні внутрішні перевірки роботи співробітників та чіткі дисциплінарні процедури".

Зокрема, із дисциплінарними процедурами Борисенко добре знайомий. Свою сумнівну репутацію він заробив із часів роботи в НАБУ, де його хотіли притягнути до дисциплінарної відповідальності.

У 2019 році Борисенко мав розслідувати діяльність "Оптимумспецдеталь" у відомій корупційній справі Свинарчуків і схему розкрадань оборонного бюджету. Йшлося про постачання товарів ​​невідомого походження підприємствам "Укроборонпром". Сума оборудок сягнула 165 млн грн, до бюджету не надійшло понад 46 млн грн податків.

Натомість Борисенко особисто підписує довідку про те, що ТОВка є "чистою" і в перелік фіктивних компаній не включена.

Тобто вийшло так, що замість розслідування схеми тодішній заступник керівника підрозділу детективів Борисенко підписував листи про безпроблемність одного з фігурантів розслідування. За такі "листування" його і мали притягнути до дисциплінарної відповідальності, але цього не відбулося. І питання не в доведенні невинуватості Борисенка, а в закінченні строків давності. Зокрема, про це зазначив він під час співбесіди у ще одному конкурсі – на голову САП.

Чинний керівник теруправління БЕБ у Чернівецькій області також має велику кількість дорогої нерухомості. На двох із дружиною вони мають 9 об`єктів загальною вартістю понад 12,5 млн грн.

Асланов: чоловік співачки СолоХа, доходи якої не вказує у декларації

Максим Асланов, керівник відділу БЕБ, зайняв останнє місце у нашому рейтингу кандидатів із найбільшим доходом близьких людей. Сталося це зовсім не через низькі доходи його дружини – співачки СолоХи. Річ у тім, що скільки саме заробила співачка Солоха за 2023 рік ми можемо лише здогадуватися, спираюсь на її власні коментарі. За словами співачки, від гонорару у 2-3 тисячі доларів вона отримує близько 50%. Якби кандидат вносив відомості про дохід дружини у декларацію, можливо, саме вона очолила б наш рейтинг.

Також декларація Асланова містить ознаки недостовірних відомостей, адже посадовець не зазначив, що дружина має корпоративні права вартістю 1,5 млн грн, а саме 100-відсоткову частку в ТОВ "Ваша мати".

Присутні в біографії Асланова і зустрічі з поліцією. У вересні 2024 року, за версію Управління патрульної поліції, кандидат знаходився за кермом автівки у нетверезому стані. Від проходження медогляду він відмовився. Однак, вже під час судового засідання Управління патрульної поліції не надало відеозапис події. Отже провадження було закрито у зв’язку з відсутністю складу правопорушення.

Ну і наостанок, у 2017 році Асланов був недопущений до конкурсу на посаду старшого детектива НАБУ через невідповідність вимогам.

Не пройшли: кого Комісія "відсіяла" ще до тестування

Щодо 13 кандидатів – Комісія на етапі перевірки документів та відповідності кваліфікаційним вимогам вже вирішила, що їм поки не в БЕБ. Причини – ненадання повного пакету документів або ж відсутність необхідного стажу роботи за спеціальністю чи управлінського досвіду.

До переліку 13 осіб, що отримали відмови, увійшли: Іван Бочан, Василь Волинець, Максим Вовруль, Андрій Єфремов, Олег Лозовий, Юрій Маєвський, Олександр Мамро, Олег Пізняк, Володимир Сивоконь, Михайло Сінцов, Михайло Тітарчук, Дмитро Шаповалов та Богдана Яремчук. Їх можуть повернути до конкурсу, якщо Комісія отримає апеляції і необхідні підтверджуючі щодо вимог конкурсу документи до 6 березня включно.

Наш аналіз демонструє, що питань щодо деяких кандидатів у Комісії буде ще більше, якщо вони повернуться до конкурсу і дійдуть до етапу перевірки на доброчесність. Зокрема, йдеться про Михайла Тітарчука та Олександра Мамро.

Тітарчук: Майно друзів, впливові зв'язки та питання до доброчесності

Виключений із переліку кандидатів, допущених до наступного етапу (тестування) через недостатній стаж роботи за спеціальністю

Ексзаступник голови ДПС та кандидат на посаду директора БЕБ Михайло Тітарчук у своєму мотиваційному листі зазначає, що чесність, прозорість та нульова толерантність до корупції – невід'ємна частина його професійної діяльності.

Автопарк "у користуванні". Уже понад вісім років Тітарчук користується дорогими автомобілями, які йому офіційно не належать. З 2016 року він разом із дружиною їздив на Land Rover Range Rover Sport 2013 року, власником якого є третя особа – Володимир Таран. У деклараціях за 2016-2019 роки цей автомобіль, чомусь, не згадувався.

У 2021 році Тітарчук пересідає на Toyota Camry 2021 року, якою знову ж володіє Володимир Таран. А в жовтні 2024-го його давній знайомий купує новий Volkswagen Touareg 2024 року, що коштує щонайменше 2,9 млн грн.

Чужа нерухомість. Окрім автомобілів, Володимир Таран також є власником земельних ділянок у Нових Петрівцях, на яких ще у 2021 році зафіксовані сліди будівництва. На ділянці з’явилися три об’єкти нерухомості – двоповерховий маєток площею 488,5 кв. м, ще один двоповерховий будинок, який почали зводити у 2018 році, та недобудова, що стоїть з 2017-го.

Будинок на ділянці Володимира Тарана, що ймовірно, збудований в інтересах кандидата

Ринкова вартість цієї нерухомості оцінюється у понад 24,7 млн грн. І хоча офіційно вона належить Тарану, його зв’язок із Тітарчуком викликає сумніви в реальній приналежності цього майна.

Цікаво, що у 2019 році Таран також став власником квартири на вулиці Січових Стрільців у Києві, що розташована прямо навпроти головного офісу ДПС України. Через чотири місяці після цього Тітарчук отримав посаду заступника голови ДПС.

Зв’язки з Офісом Президента та впливовими посадовцями. У вересні 2021 року журналісти зафіксували Тітарчука серед гостей на святкуванні дня народження Олега Татарова – заступника голови ОП, якого називають неформальним "куратором" силового блоку.

Призначення людини з подібними зв’язками може створювати серйозні ризики для незалежності органу. І головне – чи могла б людина, яка роками користується чужим майном без пояснення джерел доходу, очолити орган, що має розслідувати фінансові злочини?

Мамро: заможна співмешканка, бізнес із регіоналами та нетверезе водіння

Виключений із переліку кандидатів, допущених до наступного етапу (тестування) через недостатній стаж роботи за спеціальністю

Олександр Мамро – ексгендиректор державного підприємства "СЕТАМ" і претендент на директора БЕБ. Питання виникають не тільки щодо походження його майна, майна співмешканки, а й, наприклад, до керування авто в нетверезому стані.

За минулі декілька років співмешканка Мамра, Марта Кожанова, набула коштовного рухомого та нерухомого майна за декларованими цінами, суттєво нижчими від ринкових. Дві квартири в Києві, кілька земельних ділянок та будинок на 600+ квадратів під Києвом, будинок і ділянка в Івано-Франківській області, Audi Q8 2020 року – ринкова вартість майна, яке набула Кожанова у 2020-2023 роках, складає щонайменше 700 тис. дол. Наявні джерела доходу співмешканки Мамра, навряд можуть пояснити набуті активи.

Зокрема, квартира в елітному ЖК біля ст.м. "Золоті ворота", яку жінка придбала у 2023 році. Задекларована вартість майна – у 8 разів нижче від ринкової: 832 тис. грн замість ринкових 6,8 млн грн.

Раніше, у 2021 році, вона купила квартиру площею 181 кв.м. на Оболонській набережній за 180 тис. дол та Audi Q8 2020 року. Хоча ціну авто в декларації Мамро вирішив не зазначати, ринкова вартість такої автівки становить 65 тис. доларів.

До цього Кожанова у 2020-2021 роках набула землю площею 7500 кв.м. із розташованим на ній будинком у хвойному лісі "Урочище Ярове", що під Києвом.

Сам будинок ще не введений в експлуатацію і за дозвільними документами має площу 370 кв.м. і вартість 717 тис. грн. Однак за найконсервативнішою оцінкою, вартість будинку стартує щонайменше від 370 тис. дол. При тому фактична площа будинку є більшою і становить близько 670 кв.м, а разом із прилеглою ділянкою, набутою Кожановою раніше, площа домоволодіння сягає цілого гектару.

Хоча Кожанова з’являється в декларації Мамра тільки у 2024 році, зв’язок між ними простежується задовго до цього моменту, адже у 2019-му році посадовець зазначав, що володів землею саме у цій локації: трьома земельними ділянками по 2500 м.кв. Роком пізніше саме у Мамра Кожанова купує землю по 28 тисяч грн за ділянку. Важливо, що кандидат збув нерухомість у 7 разів дешевше, ніж купував декількома роками тому. А отже зробив коштовний подарунок своїй співмешканці, фактично, переписав частину активів на людину, що не була зазначена в декларації.

Отже, маємо питання до кандидата щодо імовірного недостовірного декларування, адже вперше співмешканка з’явилася в декларації Мамра лише у 2024 році, а майно оформлене на Кожанову ніби то було набуте до їхнього спільного проживання.

Цікава деталь: у 2024 році Кожанова працювала в ДП "СЕТАМ", де отримувала заробітну плату та соціальну виплату у зв’язку з вагітністю та пологами. Тобто співмешканка працювала у підпорядкуванні Мамра, що викликає питання щодо порушення приписів антикорупційного законодавства, пов’язаних із конфліктом інтересів.

Важливий факт: колишній партнер Мамра, Роман Іваненко, керує компаніями, пов’язаними з нардепом із Партії регіонів/ОПЗЖ Віталієм Бортом. Саме його дружина є співвласницею нерухомості, де зараз проживає Мамро.

За 2019 рік Мамро отримав дохід у майже 1,5 млн грн від компаній з орбіти Борта "Ю.ДІ.ДЖИ" та "Стандарт Девелопмент", де Романенко є директором.

Ну і на десерт: у 2015 році Мамра позбавили водійських прав за керування у нетверезому стані, у 2016-му він потрапив у ДТП через перевищення швидкості. У 2021-му його двічі притягали до відповідальності за порушення ПДР.

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Конкурс на посаду директора БЕБ має стати взірцем прозорості та доброчесності. Разом із тим фіктивні розлучення, проблеми із декларуванням, зв'язки з ексрегіоналами та навіть історії з нетверезим водінням викликають серйозні сумніви та вимагають чітких пояснень.

Якщо суспільство очікує якісного оновлення БЕБ, то допуск осіб із заплямованою репутацією до керівних посад має бути категорично виключений. В іншому разі цей конкурс ризикує стати ще одним втраченим шансом на очищення влади.

Мартина Богуславець

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