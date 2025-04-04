"Kālachakra" или колесо времени: итоги геополитического форума в Индии

В березні в індійському Нью-Делі відбувся десятий ювілейний Raisina Dialogue – ключовий геополітичний форум, масштаб якого виходить далеко за межі Індії. Форум збирає високе представництво з різних куточків світу для обговорення ключових проблем та викликів для міжнародного світопорядку.

Серед високопоставлених гостей десятої конференції були Нарендра Моді, прем'єр-міністр Індії, Кристофер Луксон, прем'єр-міністр Нової Зеландії, а також Тулсі Габбард, директорка Національної розвідки США. В ній взяв участь міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, разом з міністрами інших європейських країн, як-то Норвегії, Нідерландів, Латвії, Словенії тощо. На полях конференції працювала також група українських експертів з ключових аналітичних організацій, які займаються міжнародними відносинами та питаннями безпеки, серед яких і Міжнародний центр української перемоги. Участь української офіційної та експертної делегацій була важливою з низки причин.

По-перше, це важливий майданчик для комунікації української позиції та просування наших інтересів. Ми переконалися, що зацікавлення щодо України, особливо зараз – величезне. І важливо, щоб про Україну говорили самі українці, особливо враховуючи роль російської пропаганди у Індії.

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По-друге, для України важливо зберегти момент, відкритий після візиту прем'єр-міністра Моді в Україну, та працювати над розширенням двосторонньої співпраці. По-третє, Індія − найбільш густонаселена країна (за останніми оцінками ООН Індія перегнала Китай з населенням 1,46 мільярда людей) та одна з найбільш динамічних економік світу (зараз вона знаходиться на 5-му місці, однак очікується, що вже скоро стане 3-ою в світі). Вона займає все більш важливе місце як міжнародний гравець, будучи учасницею Великої Двадцятки, а також має значний вплив на країни Глобального Півдня. Про ключові спостереження та висновки з цього візиту − нижче.

Нейтральна позиція Індії та невикористаний потенціал

Індія у війні Російської Федерації проти України займає нейтральну позицію. Вона обґрунтовується її зовнішньо-політичною традицією, адже країна була у витоків Руху неприєднання, який базується на позаблоковому принципі. Таким чином Індія балансувала і продовжує шукати баланс в розбудові відносин як в свій час з Радянським союзом, а тепер Росією, так і країнами Заходу. В минулому Індія була дуже залежна від Росії, зокрема в питаннях військової співпраці, але в останні роки ця ситуація змінюється, і Індія закуповує все більше зброї від західних країн, як-то США та Франція.

Одночасно з тим, що Індія підтримує суверенітет та територіальну цілісність України, вона не засуджує публічно російську агресію. Також підтримуючи санкційний режим проти Росії, Індія в той самий час залишається одним з найбільших імпортерів російської нафти.

Країна пишається своєю нейтральною позицією, і вважає свою роль особливою. Як люблять говорити індійські співрозмовники, лише прем'єр-міністр Моді може з різницею в кілька тижнів обіймати по черзі Владіміра Путіна та Володимира Зеленського. Однак досі Індія не використовує цю свою позицію для наближення завершення війни, або для відігравання особливої посередницької ролі.

Серед питань, які обговорювалися під час конференції, була зокрема можлива участь Індії в рамках миротворчої місії в Україні. Про значний досвід країни як миротворця говорив зі сцени форуму Шаші Тарур, голова комітету закордонних справ Парламенту Індії. Він підкреслив роль держави як глобального миротворця, нагадавши, що Індія надсилала чверть мільйона миротворців в 49 різних місій. Саме тому він вважає, що при досягненні миру та з урахуванням низки інших факторів, можна було б говорити про можливість надсилання індійських миротворців до України. Авторка цієї статті також піднімала під час конференції питання можливої посередницької допомоги Індії в поверненні більш, ніж 20 тисяч дітей, викрадених Росією.

Однак, офіційна позиція Індії, про яку ми неодноразово чули під час зустрічей та дискусій, і яка була також озвучена Міністром зовнішніх справ Індії Субраманьямом Джайшанкаром − що Індія зацікавлена в прямому діалозі між Україною та Росією. Більше того, теперішній підхід американського Президента та його команди використовується як аргумент на користь цієї позиції. Мовляв, зараз в перемовинах США тиснуть в першу чергу на Україну, а не на Росію, то чому б вам не говорити напряму. Співрозмовники називають свою позицію "прагматичною", хоч і самі вважають себе такими, що постраждали від того, що міжнародний правопорядок не надав їм справедливості, і прирівняв агресора та жертву. Більше того, вони визнають, що неприйнятний мир не може принести довготривалого рішення, маючи Кашмірський конфлікт, який так і не є вирішеним.

Сприйняття України та протидія російським наративам

Інтерес Індії до того, що відбувається в Україні дуже високий. І важливо, щоб цей "апетит" був закритий саме українською стороною, а не російською пропагандою. Адже, враховуючи нейтральну позицію, Індія радо запрошує до слова російських офіційних осіб та експертів. Зокрема, на тій же Райзіні в 2023 році виступав Сєргєй Лавров. Та і цього року була окрема сесія стосовно відносин між США та Росією, на якій виступав один з чинних депутатів російської Думи.

Під час сесії активно обговорювалися останні новини стосовно перемовин та зокрема, очікування від дзвінка між Трампом та Путіним, який якраз мав відбутися. Звичайно, чого тільки не можна було почути під час цієї дискусії, починаючи від "уроку" російського бачення історії − улюблена тема будь-яких виступів та зустрічей росіян, − до використання та викривлення понять "сталого миру" та "тривалих гарантій безпеки". І надзвичайно важливо, коли в аудиторії є українські голоси, які можуть не лише нейтралізувати російські наративи, а й доносити під час зустрічей та інтерв'ю свою позицію.

Також можна відмітити, що молоде покоління, яке не має історичних чи ностальгічних зв'язків чи асоціацій з Радянським союзом часто значно позитивніше сприймає Україну та симпатизує українській стороні, розуміючи більш широкі наслідки російської агресії для світового порядку.

Розвиток двосторонньої співпраці

Серед співрозмовників в Індії панує думка про те, що після розпаду СРСР двосторонні відносини між державами, на жаль, розвивалися не так, як би хотілося. Вони пригадують, що в свій час Індія поставила в пріоритет відкриття свого посольства у Києві, і навіть надала першість у відвідинах Індії першому президенту незалежної України Леоніду Кравчуку у 1992 році, до того як це зробив російський президент. Однак, в Індії не відчували, що Україна надала відносинам з Індією таку ж важливість. Зараз, як запевнили нас співрозмовники, вікно можливості для зміцнення двосторонньої співпраці знову з'явилося.

Ключове значення для двостороннього співробітництва між Індією та Україною мав минулорічний історичний візит індійського прем'єра Нарендри Моді до Києва у день національного прапора та напередодні дня Незалежності. Це був перший візит прем'єра Індії до України з моменту встановлення двосторонніх відносин між країнами у 1992 році. Цей візит також заклав основи для подальшого зміцнення міждержавних відносин, потенціал яких не є повністю реалізованим. Тому теперішній візит українського міністра був сприйнятий дуже позитивно, як і довгоочікуване відкриття генерального консульства України в Мумбаї.

Варто звернути увагу, що Європейський союз поставив співпрацю з Індією серед пріоритетних напрямків. Про це недвозначно сигналізував знаковий перший закордонний візит Президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн разом з майже повним новим складом Колегії комісарів ЄС, який відбувся наприкінці лютого. Також це був перший візит такої численної європейської делегації до Індії. Під час візиту ЄС та Індія домовилися завершити переговори про зону вільної торгівлі, які тривали майже 20 років, досягнувши "наймасштабнішої у світі угоди" вже до кінця цього року. Вважається, що до прискорення цих домовленостей сторони підштовхнула політика президента Трампа та його "тарифні війни", спроби диверсифікувати ланцюжки поставок, впроваджуючи підходи зниження залежності та ризиків з боку Китаю, а також прагнення ЄС посилити санкції проти Росії.

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Головним словом-темою конференції було "Kālachakra", що означає колесо часу. Напевно ні в кого немає сумнівів, що зараз колесо часу рухається з шаленою швидкістю, і ми перебуваємо в ключовому моменті змін. Здавалося б, що Індія перебуває далеко від подій в Україні, але саме події в Україні будуть визначати, як виглядатиме новий світопорядок. Від того, як виглядатимуть рамки миру, досягнутого в Україні, зокрема залежатиме чи світом все ще керуватиме сила права, чи вже право сили. Індія хотіла би, щоб світовий порядок рухався з комфортною для неї швидкістю, а також вона шукає свою роль в новому мультиполярному світі. Але чи достатньо для цього тієї позиції, яку Індія зараз займає – питання риторичне.

Ірина Красноштан

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