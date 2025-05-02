Визит, который мог не состояться: Зеленский, Рамафоза и новый дипломатический курс

24 квітня 2025 року Президент України Володимир Зеленський здійснив офіційний візит до Південно-Африканської республіки (ПАР). Через жахливі нічні атаки в Україні, цей довгоочікуваний візит був скорочений. Проте він безумовно став проривом української дипломатії на Африканському континенті, яка активно розвивається з 2022 року. Це перший офіційний президентський візит на Африканський континент та перший за 34 роки незалежності візит до ПАР. В Україні візит пройшов майже непомітно, проте ця подія привернула увагу дипломатів усього світу у тому числі Путіна та Трампа.

ПАР — регіональний лідер і глобальний гравець

ПАР — ключова держава Африканського континенту, цього року головує у G20, член БРІКС, зі значним впливом у Африканському Союзі. Її політична вага, економічна потужність та дипломатична активність роблять ПАР "воротами до Африки" для держав, які прагнуть встановити стратегічні партнерства на півдні континенту. Це також одна з трьох найбільших економік континенту, з 60-ма мільйонами населення та ВВП близько 410 млрд дол. Відтак, українське зближення з ПАР — це не лише символічний жест, а й спроба знайти потужного союзника.

Під час голосувань за резолюції ООН щодо України, ПАР стабільно займає позицію неприєднання. Проте виступає за дотримання принципу територіальної цілісності, навіть після того як США відкрито тиснуть на Україну щодо поступок територіями.

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Ще три роки тому важко було уявити, що ПАР запросить Президента України з офіційним візитом. 24 лютого 2022 року міністерка оборони ПАР пила шампанське у посольстві росії. У грудні того ж року підсанкційний російський корабель Lady R зайшов у військовий порт ПАР, що спричинило шквал звинувачень. У лютому 2023 року, в річницю повномасштабного вторгнення, ПАР провела спільні військові навчання з Китаєм і російськими окупантами.

Проте в політиці демократичних країн нічого не є сталим. ПАР — це країна з незалежною та дієвою судовою системою, вільними медіа і прозорими демократичними виборами. Вона не ідеальна, але безсумнівно — демократія.

Після національних виборів у травні 2024 року ПАР вступила в нову політичну фазу. Партія Нельсона Мандели — Африканський Національний Конгрес (АНК) — вперше з 1994 року втратила парламентську більшість. А за кілька місяців до виборів від АНК відокремилася частина проросійськи налаштованих членів, які створили окрему політичну силу. Президент Сирил Рамафоза сформував уряд національної єдності на основі широкої коаліції з десяти партій. Це суттєво послабило вплив проросійських сил в уряді та парламенті.

Попри те, що деякі партії — як-от "Боротьба економічної свободи" (EFF), новостворена "Умконто ве Сізве" (MK) чи Комуністична партія ПАР — публічно виступили проти візиту Зеленського, вони більше не формують офіційну позицію держави. Уряд Рамафоси прагне зберігати баланс у зовнішній політиці та відкритий до партнерств, які відповідають національним інтересам.

Африка-Україна: від історичних зв'язків до стратегічного курсу

Лише політичних змінами для того, щоб візит Зеленського став реальність було не достатньо. Важливим фактором стала також потужна робота українських дипломатів в ПАР та тиск громадянського суспільства.

Україна мала розвинені зв’язки з африканськими країнами ще за радянських часів, зокрема через підтримку антиколоніальних рухів. Вона також відігравала важливу роль у боротьбі проти апартеїду: співголовувала у Спеціальному комітеті ООН проти апартеїду та починаючи з 1960-х років тренувала та навчала південноафриканських борців.

Однак після 1991 року зв’язки з континентом занепали. 10 посольств на 54 країни та жодного стратегічного документу від Українського МЗС. Відсутність експертів, знавців континенту та практично відсутні економічні зв’язки. Україно-Африканські відносини стали анклавами окремих ентузіастів, які продовжували вести бізнес, залучати Африканських студентів на навчання в Україні чи займалися культурною дипломатією.

Повномасштабне вторгнення принесло чітке розуміння, що наймолодший за віком населення континент дає 25% голосів в ООН. У 2022 році була прийнята перша стратегія щодо континенту, у 2023 році – комунікаційна стратегія. А тоді Україна здавалося здійснила неможливе – під час повномасштабного вторгнення подвоїла дипломатичну присутність на континенті до 19 посольств.

Візит Зеленського до ПАР є кульмінацією цього процесу: тепер Україна говорить з африканськими партнерами напряму, а не через західне чи інше посередництво.

Такі зміни не дають результату миттєво. Більшість африканських країн і далі займає позицію неприєднання – утримується під час голосування в ООН, але насправді лише декілька країн такі як Еритрея та Малі підтримують росію. Якісна комунікаця з урядами Африканських країн, які найбільше постраждали від глобальної фінансової та продовольчої нестабільності, спричиненої російською агресією та є постійною мішенню для російських кампаній з дизінформації, однозначно матиме довготривалий результат.

Україна – ключовий суб’єкт глобальної політики

Незважаючи на зовнішньополітичну ізоляцію, яка триває з 2022 року, росія все ще намагається створювати враження, що така ізоляція не стосується країн Африканського континенту, Латинської америки чи Азії. Для внутрішньросійської пропаганди Кремль регулярно возить маргінальних африканських політиків та блогерів. На цьому тлі особиста присутність Володимира Зеленського в ПАР — тоді як через ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду путін не може відвідати цю країну — є сильним сигналом: Україна є важливим і легітимним гравцем на Африканському континенті.

А той факт, що Дональд Трамп телефонував Рамафозі саме у ранок зустрічі з Українським президентом підкреслює важливість співпраці з Україною для всіх країн Африки, які хочуть бути регіональними лідерами.

ПАР, Африка і моральний порядок

Візит Зеленського відбувся у символічний для ПАР місяць Свободи. 27 квітня 1994 року країна провела перші демократичні вибори, в яких усі громадяни, незалежно від раси, змогли голосувати. Цей шлях до свободи — через боротьбу, репресії та переговори, на жаль, добре знайомий і українцям. Україну та ПАР єднає не лише спільне минуле боротьби, а й прагнення до майбутнього, у якому присутні наші спільні цінності — свобода, справедливість і гідність.

Неочікувано, сприйняття України в країнах Африки суттєво змінилося після зустрічі Трампа та Зеленського в овальному кабінеті. Для країн, які політики часто називають "глобальним півднем", ситуація коли Трамп відкрито тиснув з позиції сили, а Зеленський виступив на захист своєї країни з позиції моральних цінностей викликав сильний емоційний відгук. Це стало тригером спротиву неоколоніалізму та посилило симпатію до України і миттєво розвіяло російський наратив про те, що Україна "лялька в руках США".

У час коли світ здається став з ніг на голову, і великі країни починають ділити світ, ПАР та Україна знову голосно говорять про важливість демократії, територіальної цілісності, свободи та прав людини.

Що ПАР може дати Україні?

ПАР не буде продавати Україні зброю та не запровадять санкції проти росії. Проте ця країна може відіграти важливу роль у економічному співробітництві, гуманітарному напрямку, щодо атомної безпеки та бути партнером у реформах ООН.

Під час візиту Президент Зеленський передав Рамафозі список 400 дітей, насильно депортованих до росії. Уже в 2023 році під час зустрічі з Путіним Президент ПАР звертався з вимогою повернути усіх українських дітей. Тоді Путін відмовив. Проте ПАР має можливості долучитися до повернення дітей через зв’язки в росії.

Ще один важливий напрямок для ПАР — атомна безпека. Наразі це єдина країна на континенті з діючою атомною електростанцією, але ще 16 африканських країн розглядають можливість її впровадження, а в Єгипті "Росатом" уже будує нову станцію. Африканські держави зацікавлені у створенні законодавства, яке захистить атомні об’єкти від військових атак. А те, як буде вирішено питання окупації Запорізької атомної станції в Україні, стане визначальним для майбутнього атомної галузі.

І останнє — ПАР систематично виступає за "територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з територіальними водами". Для Африканського континенту, де кордони країн часто намальовані на карті під лінійку колишніми колонізаторами, перегляд кордонів означатиме початок безконечних війн. Тому ще у 2022 році виступаючи в ООН представник Кенії різко засудив імперські амбіції та можливі переділи кордонів колишніх колоній. У світі, де транзакційна міжнародна політика набирає обертів, ПАР та інші Африканські країни можуть стати голосом, який пам’ятає колоніальні рани та виступить проти активно зростаючих настроїв неоколоніалізму.

Візит Зеленського до ПАР — це можливість започаткувати альянс між Україною та африканськими країнами: державами, які хоч і не є глобальними наддержавами, але співпрацюють на взаємовигідних умовах, спільно вимагають відновлення рівноваги у системах міжнародного управління і поваги до міжнародного права.

Дзвінка Качур, наукова співробітниця Центру трансформації до сталого розвитку в Університеті Стелленбош (Південна Африка) та співзасновниця неприбуткової організації "Асоціація українців Південної Африки", експертка проекту Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, віце президентка Світового Конгресу Українців на Африканському континенті

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