Международных экспертов "сворачивают": позволит ли власть судам вернуться во времена Януковича?

Автори: Фундація DEJURE, ВО "Автомайдан", Центр протидії корупції

Літо може початися з хороших новин для тих суддів, які мріяли про згортання судової реформи і про повернення своєї безкарності зразка 2013 року. Саме 1 червня спливають повноваження міжнародних експертів в Конкурсній комісії, яка добирає членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС). Якщо люди, які не глибоко в темі, навіть не зупиняться очима на цій інформації в стрічці новин, то для касти недоброчесних суддів – це довгоочікувана дата.

Чому суспільство має хвилюватися про збереження здобутків судової реформи і які загрози нас чекають – розповідаємо детально далі.

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Атаки на ВККС, яка підібралася близько до недоброчесної еліти

Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) задіяна у двох надважливих процесах:

Очищення судів від недоброчесних суддів – близько 1,5 тисяч суддів ще мають пройти кваліфікаційне оцінювання. Набір суддів на вакантні посади – 2 350 у судах першої та апеляційної інстанції.

Від того, який буде склад Вищої кваліфкомісії принципово залежить те, наскільки успішними будуть ці процеси. До того ж за цим органом буде остаточне рішення щодо добору суддів в новостворені адміністративні суди, Вищий антикорупційний суд і Верховний Суд.

Не можна сказати, що Вища кваліфкомісія одразу запрацювала так, як було задумано. Змінити це вдалося завдяки євроінтеграційним нормам: реформа ВККС та Вищої ради правосуддя (ВРП) була другим з семи пунктів вимог, за які нам дали статус кандидата і відкрили перемовини про вступ до Євросоюзу. Вже за нового складу ВККС кожен пʼятий суддя отримує подання про звільнення за наслідками співбесіди. Так були рекомендовані до звільнення "судді Майдану" Марина Лозинська, Андрій Ключник, Олена Ізовітова-Вакім, судді ОАСКу Тетяна Шейко, Петро Ковзель, суддя Господарського суду міста Києва Інна Отрош, яка заперечувала російську агресію, регулярно відвідувала окупований Крим і їздила до Росії, а своє елітне майно отримала від матері – впливової представниці влади Януковича.

На сьогодні цей орган має хитку, але прогресивну більшість, яка переважно звільняє дискредитовані кадри. І от, коли Кваліфкомісія впритул наблизилася до оцінювання одіозних суддів Печерського районного суду Києва та ОАСКу, система почала битися у відповідь, захищаючи зручні їй кадри. 7 березня на сайті ВККС зʼявилося оголошення про проведення співбесід із суддями Печерського районного суду міста Києва та ОАСКу, а вже через чотири дні в приміщення Кваліфкомісії увірвалися з обшуками силовики Державного бюро розслідувань.

Державне бюро розслідувань (ДБР) одномоментно запустило конвеєр з кримінальних проваджень щодо членів ВККС, в основі яких заяви скомпрометованих осіб і надумані підстави. Детально про ці справи і їхній вплив Фундація DEJURE, Центр протидії корупції та Автомайдан писали в спільному матеріалі: Очищенню судів — не бути? Як ДБР та Печерський суд намагаються заблокувати судову реформу

Мета таких атак — зірвати кваліфоцінювання для суддів Печерського суду і ОАСКу, а також створити нестерпні умови роботи і підштовхнути членів ВККС до звільнення. Наразі в органі вже є одна вакансія і незабаром може зʼявитися друга. Нагадаємо, що член Вищої кваліфкомісії Володимир Луганський отримав підозру від НАБУ і САП через отримання доплат за фальшивий науковий ступінь. Через наявність серйозних підстав для підозри, ця ситуація може призвести до появи ще однієї вакансії.

Не виключено, що додаткові вакансії зʼявляться і через атаки ДБР. Утім, насправді навіть одного-двох голосів буде достатньо, щоб похитнути баланс прогресивної більшості у складі ВККС. Для опонентів судової реформи дуже вигідно аби суспільство і влада "забули" продовжити повноваження міжнародних експертів в Конкурсній комісії при ВККС. Пояснюємо чому.

Що станеться після 1 червня?

Для того, щоб ВККС діяла неупереджено, відбір її членів здійснює Конкурсна комісія, визначальне право голосу в якій мають незалежні міжнародні експерти. 1 червня в них завершуються повноваження і, за законом, їхні місця займуть представники від національних інституцій, зокрема, Ради адвокатів України, якою керує соратниця Медведчука Лідія Ізовітова. Парадоксально, що адвокатура, яку лихоманить від проблем і яка потребує реформи, буде відбирати членів оновленої ВККС. Нагадаємо, що і Європейська комісія у звітах за 2023 та 2024 роки про стан виконання Україною вимог для вступу в ЄС рекомендувала реформувати адвокатуру.

Троє представників Конкурсної комісії – делегати від Ради суддів. З 2019 року очолює цю структуру Богдан Моніч, ставленик Павла Вовка, Андрія Портнова та Андрія Богдана. Після оприлюднення "плівок Вовка" Моніч не лише не засудив голову ОАСКУ Павла Вовка, але й публічно став на його захист. Він активно виступав проти ідеї ліквідації ОАСКу, навіть підготував звернення до Президента та парламенту проти такої ініціативи. На чолі Ради суддів Моніч затягував старт реформування Вищої ради правосуддя, також блокував перезавантаження Вищої кваліфікаційної комісії суддів у 2019-му. Більше фактів експерти Фундації DEJURE зібрали в проєкті "Провали Ради суддів".

Ще двома структурами, які зможуть надіслати своїх делегатів, стануть нереформовані Національна академія правових наук та Рада прокурорів. Тож за відсутності міжнародних експертів у складі Конкурсної комісії, переважна більшість цього органу буде складатися із представників старої корумпованої еліти, яка виступає за повернення в часи Януковича.

Через це хитку прогресивну більшість у ВККС буде зруйновано оскільки до складу ВККС призначатимуть політично заангажованих або із сумнівною репутацією кандидатів. Якщо до ВККС зайдуть недоброчесні кандидати, дібрані без міжнародників, це зведе нанівець досягнутий прогрес та успішне завершення майбутніх конкурсів.

Змінити ситуацію можна лише законодавчим шляхом – продовжити роботу міжнародних експертів в Конкурсній комісії. Якщо цього не зробити, то на судову систему очікує значний відкат як в очищенні, так і в розбудові справедливих судів.

Ці загрози позначаться на всіх рівнях судової системи – розберемо детальніше як саме.

Хто обиратиме понад дві тисячі суддів

Вже зараз розпочинаються співбесіди для добору суддів в апеляційні суди – ВККС має обрати 550 суддів. До етапу співбесід вже дійшли 856 кандидатів.

Далі члени ВККС обиратимуть суддів першої інстанції на 1800 посад і це відбуватиметься протягом 2025-2026 років. Крім того, ВККС також проводить добір суддів до двох нових адміністративних судів, Вищого антикорупційного суду та відбір й оновлення складу Верховного Суду.

Якщо депутати не продовжать повноваження міжнародних експертів в Конкурсній комісії, а ДБР вдасться дотиснути членів ВККС до звільнення, то на вакантні посади можуть зайти скомпроментовані кандидати, що загрожує майбутнім конкурсам.

Йдеться не лише про загрозу призначення недоброчесних суддів на посади в різні інстанції, а й про їхнє довічне працевлаштування – до 65-річного віку. Звільнити суддю надзвичайно складно і зараз, тому цей процес відбувається повільно. Тож замість того, щоб наповнювати суди новою генерацією суддів, прихильники режиму Януковича заповнять їх своїми кумами, друзями і родичами. Ми бачили це під час конкурсів до Верховного Суду та під час формування складу попередньої ВККС, яка рекомендувала звільнити лише 75 суддів з 3-х тисяч під час оцінювання.

Україна втратить не лише шанс оновити судову систему, а й наповнить суди скомпрометованими кадрами, яких неможливо буде прибрати аж доки вони не вийдуть на пенсію. Такий розворот у судовій реформі закриє шлях і до Євросоюзу, і до побудови спроможної держави.

Який вибір зробить влада?

Продовжити повноваження міжнародних експертів в комісіях не складно – такий досвід вже був. Громадській раді міжнародних експертів (ГРМЕ), яка бере участь у доборі суддів до Вищого антикорупційного суду, вже продовжували повноваження минулого року. Тобто відповідна практика існує.

Зараз виглядає так, що влада все ж таки націлилася на згортання судової реформи, поки увага міжнародних партнерів спрямована виключно в бік безпеки. Про намір відмовитися від міжнародних експертів в комісіях віцепрем'єрка Ольга Стефанішина заявляла ще взимку 2024, а в Конституційному Суді лежить подання про визнання неконституційними всіх таких комісій, за підписами ОПЗЖ, БЮТ і 15 депутатів від Слуги народу. Тобто для демонтажу всіх здобутків навіть не потрібно буде ухвалювати нові закони, достатньо просто дочекатися спливу термінів дії існуючих положень і нічого не робити.

Досі в парламенті немає жодної законодавчої ініціативи для продовження повноважень міжнародних експертів в Конкурсній комісії. Закликаємо депутатів звернути увагу на наслідки, до яких може призвести ігнорування цієї проблеми, і подати відповідний законопроєкт.

Якщо влада не підтримає продовження повноважень міжнародних експертів, то дуже яскраво продемонструє перспективи судової реформи з відкатом у дореволюційне минуле.

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