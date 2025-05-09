Система мести, или Некоторые особенности работы правоохранительных органов

У Департаменті захисту у кримінальних провадженнях Ario Law Firm ми зазвичай беремося за справи складні, резонансні, подекуди з одіозними фігурантами. Але навіть на тлі всього, що ми бачили за роки практики, ця історія стала в певному сенсі унікальною. Із, здавалося б, рутинного епізоду про недобросовісних ділових партнерів виросла справжня кримінальна драма, де людина зі статусом "підозрюваний" ходить на свободі, а офіційно потерпіла – перебуває в СІЗО. Одна така на всю Україну, адже за правопорушення, що їй інкримінують, більше нікого не кидають за ґрати.

Тут мали б бути сповнені пафосу слова про воюючу країну, яка життями своїх дітей виборює право на незалежне, демократичне, правове майбутнє. Проте, постійно стикаючись з подібною дихотомією і усвідомлюючи розмір прірви, жодних закликів до совісті не буде. Нехай кожен зробить свої висновки.

Звичайна справа

На початку широкомасштабної війни до нас звернулась власниця агробізнесу в Миколаєві. В неї вкрали зерно на 900 тис дол. Як? Схема така. Як встановило слідство, місцевий депутат від проросійської та нині забороненої партії, вочевидь використавши звʼязки в місцевих правоохоронних органах, зміг інсценувати нібито влучання ракетного снаряда у складське приміщення в Миколаєві, де зберігалося зерно нашої клієнтки. Після "обстеження" понівеченого складу за участі правоохоронців майно було вивезено в невідомому напрямку, а самій власниці виставлено рахунок за його "утилізацію". Сума збитків, завданих нашій клієнтці, склала 900 тис дол США. Саме така сума з’явиться згодом у зовсім іншій справі – вже проти неї. Та про це далі.

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Отже, наша команда домоглась відкриття кримінального провадження за фактом викрадення зерна, в якому клієнтку визнано потерпілою. Ба більше, пізніше це зерно навіть вдалось знайти на складах в Рені, але доступ до нього правоохоронцям був штучно забарикадований.

Підозрюваному ж депутату було повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство). Справа, до речі, до сьогодні розглядається у Корабельному районному суді м. Миколаєва (№ 487/10476/24) та набула досить широкого суспільного розголосу. Новини щодо ходу розслідування публікувались, зокрема, на сайтах Офісу Генерального прокурора та Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Здавалося б, правосуддя працює…

Помста

Сьогодні підозрюваний депутат – на волі, жодних запобіжних заходів. Справу слухають повільно, можна не перейматися.

Зате потерпіла – за ґратами, в Миколаївському слідчому ізоляторі. У січні цього року, повернувшись добровільно в Україну для надання свідчень, вона була затримана та піддана найсуворішому запобіжному заходу – триманню під вартою. Їй було вручено підозру за нібито ухилення від сплати податків.

По-перше, що слід зазначити. Ми направляли адвокатські запити, аби перевірити власні здогадки і вони підтвердились: наша клієнтка – єдина в Україні особа, взята під варту за ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах). Таку інформацію ми отримали офіційно з усіх українських СІЗО – аналогічних випадків немає. Це прецедент. Санкція цієї статті навіть не передбачає покарання у вигляді тримання під вартою. Максимум – штраф розміром до 25 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (тобто до 425 тис грн). Разом з тим, суд виносить їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу розміром (!!!) 20 млн грн. Не впевнений, що навіть за умови адекватного та пропорційного інкримінованому правопорушенню розміру застави, вона б погодилась її вносити. Адже наша підзахисна є потерпілою і за цей статус вже "заплатила" свободою та репутацією.

Тим часом компанію в ізоляторі прифронтового міста їй складають підозрювані в колабораційній діяльності, держзраді, а також злочинах, повʼязаними з наркотиками, крадіжками тощо.

По-друге, іронія чи злий намір, але сума нібито несплачених податків збігається ледь не до гривні із завданими їй збитками внаслідок викрадення зерна. Ті самі кошти в еквіваленті 900 тис дол США.

Це ще не всі кричущі обставини справи. Про деякі з них розповімо далі. Та, на наше переконання, подібне – вирок правоохоронній системі країни. Наразі, ми не маємо прямих доказів, аби звинувачувати когось у замовному характері того, що наша підзахисна – єдина в Україні – отримала увʼязнення за статтею, за якою таких суворих запобіжних заходів більше ніхто не отримує. Але ми наочно бачимо, що може зробити правоохоронна система з людиною, коли ця система перетворюється на ручний механізм помсти. Тут вже на другий план відходить питання "хто саме мститься?", адже важливо інше: як ті, що мали б захищати права, перейшли на бік несправедливості?

Ця справа демонструє токсичну концентрацію старих проблем у нових реаліях війни, хаосі прифронтових міст, корупції, методах тиску. Цей кейс – своєрідний лакмусовий папірець, що виявляє системні патології органів правопорядку.

Діагнози системі

Вибірковість та процесуальні маніпуляції

Якщо хтось подумав, що це всі деталі справи, які заслуговують уваги, то це помилка. Один з найрозповсюдженіших сьогодні видів маніпуляцій правоохоронців – це "фокуси" з підслідністю.

Нашу підзахисну підозрюють в ухиленні від сплати податків. Це б провадження мало розслідувати Бюро економічної безпеки. Слідством же займається СБУ.

Якщо вдуматись, що відбувається: в прифронтовому місті окремі представники Служби безпеки України "кошмарять" жінку, мати, аби кинути її за ґрати разом з тими, хто підозрюється в державній зраді та роботі на ворога. Нагадаємо, що заради того, аби надати свідчення у справі щодо податків, вона повернулась до України і зокрема до Миколаєва, вважаючи це непорозумінням та помилкою.

Отже, провадження щодо економічного злочину веде СБУ. Попри те, що не має на це законних підстав. Це не лише ігнорування підслідності, а й демонстративне безкарне порушення Кримінального процесуального кодексу.

Хоча насправді, маніпуляції з підслідністю – доволі розповсюджений тренд, наприклад, в оборонці, де всі органи розслідують буквально все. Та в цьому конкретному кейсі, це виглядає особливо цинічно.

Разом з тим, важливо підкреслити, що ми знаємо, яку надважливу роль у війні відіграють окремі підрозділи СБУ, Нацполіції та ін силових структур. Знаємо, з якими ризиками на передовій та в тилу ворога вони виконують бойові задачі. Саме тому бачити, як їхні колеги тут, в цивільному житті нищать довіру до всього правоохоронного органу, діючи в інтересах третіх осіб, мʼяко кажучи, неприйнятно.

Заангажованість

Можна сказати, що у справі підприємниці з Миколаєва правоохоронці діяли не як захисники закону, а як інструмент помсти. На жаль, тут сконстатувати, що це також не рідкість сучасних реалій. В нас є значна кількість справ, де клієнтів ймовірно переслідують конкуренти, використовуючи при цьому окремих представників правоохоронної системи як механізм тиску.

В таких справах не так важливо, чим закінчиться слідство. Головне – всунути "палки в колеса" бізнесу.

Пасивність в розслідуваннях щодо потерпілих

Історія про те, як справа проти зловмисника раптом породжує справу проти заявника – не нова, але вкрай токсична. Та тут важливо звернути увагу ще на один момент. Як довго та наскільки пасивно на початку йшло розслідування викрадення зерна в нашої клієнтки та як швидко її увʼязнили нібито за податкову справу.

Судовий розгляд провадження щодо викраденого зерна триває роками, без реального процесуального руху. Така інерція — ще один спосіб "відбити" бажання домагатися справедливості в нашій країні.

Євген Грушовець, партнер Ario Law Firm

Михайло Флященко, старший юрист Ario Law Firm

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