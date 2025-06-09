Когда нужна защита – государство рядом: что стоит знать о бесплатной юридической помощи в Украине

Кожен з нас розуміє поняття справедливості по-своєму. Але беззаперечним залишається одне: справедливість неможлива без впевненості, що в складний момент ти не залишишся зі своєю проблемою наодинці. Важливо знати, що є куди звернутися, є ті, хто вислухає, допоможе та захистить тебе. Для цього в Україні діє система надання безоплатної правничої допомоги (БПД) – державна гарантія, яка забезпечує кожному доступ до правосуддя. Там можна дізнатися про свої права та скористатися ними, а для деяких категорій громадян – отримати безоплатні послуги юристів та адвокатів.

Згідно зі статтею 3 Закону України "Про безоплатну правничу допомогу", право на таку допомогу гарантовано Конституцією України. Воно надається громадянам України, іноземцям, особам без громадянства, а також біженцям і тим, хто потребує додаткового захисту. Кожен має право на повноцінну безоплатну первинну правничу допомогу, а окремі категорії осіб – і на безоплатну вторинну допомогу, відповідно до умов, визначених у Законі.

Як працює система надання безоплатної правничої допомоги?

Сьогодні система БПД охоплює близько 400 бюро, що працюють у різних куточках України. Крім цього, юристи приймають людей у консультаційних пунктах: лікарнях, ЦНАПах, бібліотеках та інших зручних місцях. Отримати допомогу можна також телефоном або онлайн.

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Ця система функціонує вже понад 10 років, фінансується з держбюджету та перебуває під загальним керівництвом Міністерства юстиції України. Оперативне управління, розвиток і забезпечення ефективності, доступності та якості надання послуг здійснює Координаційний центр з надання правничої допомоги.

Система забезпечує надання первинної та вторинної правничої допомоги на безоплатній основі.

Первинна правнича допомога – це надання інформації про права, консультації та роз’яснення з різних юридичних питань, допомога у складанні заяв, скарг та інших документів (крім судових процесуальних документів), а також підтримка у зверненні за вторинною правничою допомогою чи медіацією. Ці послуги доступні всім, хто перебуває під юрисдикцією України.

Вторинна правнича допомога включає захист і представництво інтересів людей у судах, державних органах, органах місцевого самоврядування та перед іншими особами, а також складання судових процесуальних документів. Право на безоплатну вторинну допомогу мають 29 категорій громадян, перелік яких визначено у статті 14 Закону України "Про безоплатну правничу допомогу".

Зокрема, це:

Безоплатна правнича допомога при затриманні та у кримінальних справах

Також система БПД відіграє важливу роль у тому, щоб люди, які опинилися у конфлікті з законом, мали швидкий доступ до правосуддя. Це включає правничу допомогу від моменту затримання, зокрема право на адвоката, та захист у кримінальних провадженнях для підозрюваних та обвинувачених.

Оператори цілодобового контактного центру системи БПД приймають повідомлення про затриманих і можуть оперативно направити адвоката до місця затримання. Крім того, за рішенням слідчого, прокурора, судді чи суду система може призначит адвоката для захисту в кримінальних провадженнях, який надає вже вторинну правничу допомогу підозрюваним і обвинуваченим.

Адвокат, який призначається у такі справи забезпечує: роз’яснення прав затриманого/підозрюваного/обвинуваченого у доступній формі, присутність під час допиту та інших процесуальних дій, захист від психологічного тиску чи незаконних дій; участь у досудовому розслідуванні та судовому розгляді тощо.

Для забезпечення надання вторинної правничої допомоги залучаються адвокати, включені до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правничу допомогу, а у не кримінальних справах також юристи системи надання БПД.

Як звернутися до системи надання БПД?

Найшвидший спосіб проконсультуватися з юристом системи – зателефонувати до контактного центру. Юристи на зв’язку у будні з 8:00 до 18:00 за київським часом.

з мобільних чи стаціонарних телефонів у межах України: 0 800 213 103.

подзвонити з мобільного застосунку Telegram

для дзвінків з-за кордону +38 044 363 10 41 .

. письмово

щоб поспілкуватися з юристами письмово, напишіть їм. Повідомлення обробляються у будні з 8:00 до 18:00

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Допомога офлайн у бюро правничої допомоги

Звернутися до найближчого бюро правничої допомоги по безоплатну первинну та вторинну правничу допомогу можна незалежно від реєстрації місця проживання. Бюро правничої допомоги працюють по всій Україні, за винятком регіонів, де тривають бойові дії. Подивитися розташування та інформацію про режим роботи бюро правничої допомоги можна на мапі.

Поспілкуватися з юристом очно можна під час роботи консультаційних пунктів доступу до правничої допомоги у приміщеннях органів державної влади, місцевого самоврядування, соціального захисту нанесення, спеціалізованих установ, у місцях компактного розміщення внутрішньо переміщених осіб у тих регіонах, де не ведуться бойові дії. Адреси та графіки роботи консультаційних пунктів тут.

Вторинна правнича допомога дистанційно

Звернення про надання безоплатної вторинної правничої допомоги (допомоги зі зверненням до суду) можна подати онлайн. Для цього необхідно надіслати відповідну заяву на офіційну електронну адресу центру з надання безоплатної правничої допомоги. Таке звернення може подати людина особисто або її законний представник. Про те, хто має право на допомогу зі зверненням до суду дивіться за посиланням.

Детально про те, як його оформити та надіслати – в інструкції.

Минулого року система БПД надала понад 1 млн правничих послуг (безоплатної первинної та вторинної правничої допомоги). Найпопулярнішим способом отримати допомогу було звернення до бюро – туди звернулося понад 451 тис. осіб. Також юристи опрацювали понад 101 тис. онлайн-звернень та понад 303 тис. дзвінків на Єдиний контактний номер телефону.

Система безоплатної правничої допомоги – це реальний інструмент підтримки, який щодня допомагає людям захищати свої права та знаходити справедливість. Незалежно від життєвих обставин, кожен має право на правову підтримку – доступну, своєчасну та фахову. І головне – ця допомога поруч: у бюро, за телефоном, онлайн або навіть у найближчій бібліотеці.

Людмила Сугак

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