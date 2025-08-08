Годовщина Армия+. Пять примеров того, как приложение заботится о военных

Сьогодні виповнюється рік з моменту запуску Армія+. Такі дні запамʼятовуються назавжди: хвилювання, тривога, але й водночас захват від думки про зміни. Від думки, що просто зараз Міністерство оборони наважилося на історичний крок, – реформу структури, яка була відома закритістю та відсутністю гнучкості.

Сьогодні такого про військо вже не скажеш. Від зневажливої реакції "Та що там у Міноборони?!" до щирої цікавості "О, а що там у Міноборони?" минув рік. Рік роботи без вихідних і по 16 годин на день за будь-яких обставин. Рік спілкування із військовими, аналізу їхніх потреб, бажання зцілити їхні "болі", які стосуються служби. Рік, який довів, що цифровізація в Силах оборони стала невідворотним процесом, який вже неможливо поставити на "стоп".

Хочеться розповісти про важливі та невідворотні зміни, які здійснила Армія+ в Силах оборони України за рік.

Електронні рапорти: менше писанини – більше служби

Мабуть, один з найголовніших документів в армії. Багато військових частин вигадували свої правила заповнювання. Найпоширеніше – використовувати конкретний колір ручки. Це відверто дратувало людей. І я їх можу зрозуміти – вони прийшли служити, а не на курси з каліграфії.

Тож коли ми провели опитування із ГО "Принцип" перед запуском Армія+ на тему, що саме болить у війську, не здивувалися, побачивши, що опитані найбільше хочуть оцифровки рапортів. І ми це зробили. Зараз понад 1 500 військових частин впровадили в себе Армія+ для цього. Встигли оцифрувати понад 40 рапортів на всі випадки служби. 720 000 тисяч опрацьовано.

Тільки уявіть. 720 тисяч аркушів паперу, на яких нічого не друкували. Сотні літрів бензину, які заощадили на поїздках з рапортами у стройову. Та кількість часу, що зекономили на очікуванні та погодженні.

Так, в перші місяці був спротив та нерозуміння. Нормально ж жили, навіщо вигадувати щось іще? Але цифри доводять зворотне – зараз дві тисячі рапортів на день отримують відповідь. Це заощаджені папір, пальне та найголовніше – час. Наполеглива робота команди впровадження із військовими частинами дала своє. Машина електронних рапортів набрала обертів та несеться.

Наприкінці моєї каденції в Міністерстві ми запустили опитування про рапорти в Армія+. Його пройшла 21 тисяча користувачів. 80% зазначили, що треба впроваджувати їх і надалі. А на питання "Що може допомогти більше використовувати електронні рапорти?" 67% відповіли про повне скасування паперових.

Електронний рапорт заощаджує час. Він не губиться, як паперовий. Процес погодження рапорту можна відстежити, а якщо людина не згодна з результатом – оскаржити його. Таким чином, військові відчувають, що про них турбуються. Допомагають їм отримати те, що їм належить. Швидко, прозоро і без зайвих нервів.

Опитування: ваша думка важлива

Понад 30 років у військових ніхто не питав про щось у війську. А про реформи – й поготів. Але в цьому питанні завжди треба зважати на думку тих, хто служить. Бо на невизначений час військо і все, що навколо нього, – це їхнє життя.

Тому я переконана, що людина в Силах оборони має бути дисциплінованою, але й водночас відчувати певний комфорт, щоб тримати свою ефективність на рівні. Бо часи, коли думку військових не враховують, мають стати минулим.

Тому ми і запустили опитування в застосунку. І вони одразу стали інструментом зворотного звʼязку з багатьох питань. Зараз думка військових у режимі реального часу впливає на зміни навколо них: від пріоритетних функцій в Армія+ до стратегічних рішень щодо забезпечення війська чи обрання керівників важливих напрямів оборони країни.

За цей час ми провели 18 опитувань, які зібрали загально 370 000 відповідей. Це в середньому 20 000 на одне опитування. І результати вже є. Наприклад, запустилась функція мультипідпису для командирів, змінилася стратегія забезпечення сухпайками у війську, а Національна академія сухопутних військ імені Петра Сагайдачного отримала нового очільника.

Навчання: знання плюс – ворог мінус

Я завжди вірила, що українські військові вчаться швидко і дуже якісно опановують нову доктрину війни. Якщо точніше, пишуть її самі. Бо зараз війна – це не тільки піхота та бліндажі, а ще й дрони, наземні роботизовані комплекси та ситуаційна обізнаність, яку ведуть не на паперовій мапі, а на планшеті. Тому ми вирішили запустити в застосунку сервіс навчальних курсів, і ця ідея виправдала себе.

Загальна статистика така. Курси зʼявилися в жовтні 2024-го. За цей час їх запустилося 13. 109 000 користувачів розпочали навчання. Найпопулярніший курс – "Основи БпЛА", який ми запустили одним із перших після опитування в Армія+. Тоді ми хотіли дізнатися, що було би цікаво вивчати військовим. Вони найчастіше називали БпЛА – і ми відгукнулися на цей запит. Другий за популярністю курс – про кібербезпеку.

Водночас ми вирішили запустити курси, які зможуть допомогти військовому в повсякденному житті. Наприклад, навчання про побут у польових умовах. Або курс про фінансову грамотність. Також в Армія+ є уроки, які стосуються навколовійськової тематики – приміром, курс про оборонні закупівлі або про викриття корупції у війську.

Звісно, що наповнення сервісу не зупиниться. За мого заступництва в активному розробленні були курси з бойової системи DELTA, системи електронного документообігу, яку всі знають під скороченою назвою СЕДО, а також з тактичної медицини. Вірю, що вони вийдуть і продовжать принцип, який був закладений командою: знання плюс – ворог мінус. Більше знаєш – краще воюєш.

Зміна місця служби: зі своїми знаннями – на своєму місці

Це надважливий сервіс зберіг десяткам тисяч військових мотивацію залишитись і далі нищити ворога. І один з факторів успішної оборони останні півроку. Те, про що напишуть підручники історії через 20 років.

І водночас одна з найскладніших процедур у війську за мирного часу стала майже неможливою під час повномасштабного російського вторгнення. Бюрократія, місяці очікувань і відсутність результату. Хоча здавалося б, що можливість служити там, де ти хочеш і бути корисним у своїй справі, – базова потреба. Її можна розуміти як певний комфорт. Про нього я згадувала трошки вище в тексті.

Наприкінці минулого року втілили цю потребу в життя. Це був непростий сервіс у реалізації не на технічному рівні, а, швидше, на рівні погодження. Втім, нам вдалося. Замість паперів – один рапорт, який заповнюється за кілька хвилин у застосунку. Замість довгого погодження в кабінетах – 72 години на рішення. 43 500 військових перевелися туди, куди хотіли, і продовжують виконувати свій громадянський обовʼязок.

Але на цьому ми не зупинилися і об’єднали цей рапорт із іншим – "Повернення на службу після СЗЧ". Дали можливість швидко повернутись на службу і продовжити її там, де тебе чекають. Зараз вже понад 2 000 військових повернулись чи у процесі повернення на службу. Це як одна бригада. Бригада, яка вже виконує свої завдання на фронті. Тобто це добровільно люди через Армія+ вже виконують завдання.

Плюси: нова культура подяки

Більшість із нас, гадаю, відчувала щемкість у душі від думки "Я роблю недостатньо, щоб висловити всю вдячність людині, яка пішла боронити країну". Хочеться зробити для цих людей щось іще, крім слів та донату. Тож минулого грудня ми почали обʼєднувати великі бізнеси, щоб піклуватися про військових. Так зʼявилася програма підтримки Плюси в застосунку Армія+. Я запропонувала і переконала команду, що нам потрібно зробити так, щоб військові могли відчувати вдячність щодня.

Цю емоцію можна передати не лише великими жестами, а й через прості, але відчутні речі — знижку чи послугу. Побут — важлива частина життя військового. Треба заправитися, щось відправити чи купити — а це завжди додаткові витрати. І головне — не треба шукати, де це зробити, адже тепер усе під рукою. Це мають відчувати і їхні близькі та рідні також. Тому ми створили можливість ділитися пропозиціями з ними. Цим скористалися понад 40 000 разів.

Зараз Плюси – сервіс № 1 за популярністю в застосунку. Він працює вже вісім місяців. 3.3 мільйони разів уже скористалися пропозиціями від наших партнерів. 300 мільйонів гривень вдалося заощадити на пальному, доставках, книжках, спорядженні та квитках у кіно.

Ідея виправдала себе, бо завдяки цим крокам військові відчули, що суспільству та бізнесам не все одно. Вони оцінили нову планку, яку ми встановили в культурі подяки за захист. Її треба транслювати і прищеплювати суспільству. Щоб рівень цієї подяки залишався стабільно високим. Як і зараз, так і в мирний час після війни.

Я стала цивільним експертом, який приніс в армію нову культуру — інший підхід, інші стандарти та віру в те, що для військових можливі сервіси не гірші, ніж у цивільному житті. Але Армія+ триватиме і без мене.

Пишаюся, що ми заклали фундамент змін, який вже не знести. На ньому далі зростатиме екосистема сервісів, що супроводжує військового на кожному кроці. Вперше на службі з’явилися зручні сервіси, як у цивільному житті — на кшталт Glovo, Дії чи Uklon. І так має бути: той, хто віддав свої мрії та спокій заради свободи, завжди має бути у центрі. Фокусі турботи та підтримки.

Катерина Черногоренко

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.