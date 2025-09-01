Банковая после НАБУ попытается заблокировать БЭБ: анализ законопроекта

Місяць, як пройшли акції із картонками в підтримку незалежності НАБУ і САП та призначення директора БЕБ – і фіксуємо нову спробу Банкової заблокувати роботу Бюро економічної безпеки. І знову – через ручну прокуратуру.

Вже на цьому тижні слуги Зеленського будуть протягувати небезпечний законопроєкт №12439 під виглядом гарантій для бізнесу. Насправді він – про кришування корупційного бізнесу, посилення контролю бізнесу з боку прокуратури та блокування роботи БЕБ.

27 серпня правоохоронний комітет Ради класично у закритому режимі протягнув правку, яка зупинить роботу Бюро.

Реклама:

Депутати хочуть заблокувати для БЕБ можливість розслідування економічних злочинів про привласнення і розтрату майна без погодження із прокуратурою. Прокуратура стає "смотрящою" за злочинами в бізнесі, адже отримує право блокувати відкриття кримінальних проваджень проти "своїх" і навпаки вносити відомості до ЄРДР з метою тиску.

По факту законопроєкт №12439 – це ще одна спроба знищити БЕБ.

Це ж було вже, коли Офіс намагався знищити незалежність НАБУ і САП. В такий же спосіб намагаються ставити БЕБ під контроль прокуратури.

Нова пастка під виглядом "гарантій для бізнесу"

Вже традиційно, перед голосуванням законопроєкту до другого читання з'являється бомба уповільненої дії. Порівняльну таблицю з небезпечними правками тільки опублікували, тоді як у порядку денному законопроєкт вже на 2-3 вересня.

Про що правка?

Нардепи пропонують, щоб відомості про економічні злочини, вчинені посадовцями компаній, вносив до ЄРДР лише керівник органу прокуратури.

Що це означає:

БЕБ не зможе розпочати розслідування економічних злочинів щодо привласнення та розтрати майна за ст. 191 без погодження прокуратури. Відкрити справу або не відкрити зможе тільки генпрокурор, його заступники чи керівники обласних прокуратур;

прокурори отримують важіль контролю за економічними злочинами, їх розслідуванням чи блокуванням розслідування;

БЕБ перетворюється на пасивного статиста, який не має права стартувати розслідування без санкції згори.

На практиці це дозволить, де "потрібно" – закривати очі і не відкривати кримінальні справи.

З ким порішати і на кого тиснути – вирішуватиме контрольована Банковою прокуратура. Натомість блокується робота БЕБ, який вперше став незалежним.

Чому це небезпечно

Фактично БЕБ знову ставлять на ланцюг і всі досягнення прозорого конкурсу можуть перетворитися на декорацію.

Бюро навіть не зможе починати розслідування щодо корупційного бізнесу, якщо прокуратура буде проти.

Іншими словами, це про продовження "обілечування" бізнесу через неперезавантажену прокуратуру.

Банкова створює нові непрозорі правила гри для бізнесу: "друзям – все, ворогам – закон". І головними в цій грі стають прокурори, яким із часу призначення Генпрокурором Кравченка послідовно намагаються розширити повноваження. Якщо не вдалося за рахунок НАБУ і САП, то тепер БЕБ. Маємо ризик відкату до часів Пшонки, коли прокурор вирішуватиме все.

P.s. Боротьба за БЕБ була радше схожа не на реформу, а на олімпійські ігри. Естафети з маніпуляціями в комісії, марафони кулуарних домовленостей, стрибки через "червоні лінії" Банкової. І попри всі ці перешкоди, фініш все ж відбувся: директором Бюро економічної безпеки став Олександр Цивінський – призначений законно, після відкритого конкурсу. Це здавалося перемогою: шанс на перезавантаження, на новий старт для інституції, яка роками була у комі.

Але влада не готова відпустити з-під контролю БЕБ. Щойно орган отримав можливість перезавантажитися – у парламентських коридорах уже підготували нову атаку.

Найбільший цинізм, що це після хвилі мітингів із картонками в підтримку незалежності антикорупційних інституцій.

Мартина Богуславець

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.