Лучшие люди о лучших агроднях вашего лета

7 и 8 июля в Одессе пройдет II Международная конференция GRAIN UKRAINE. В рамках конференции состоятся выступления ведущих специалистов аграрного бизнеса со всего мира, поднимется крайне актуальный для Украины земельный вопрос, пройдет ряд громких развлекательных мероприятий. Мы узнали у 12 лучших участников GRAIN UKRAINE, что они думают о главном зерновом событии лета.

Владимир Владимирович Омелян, Министр инфраструктуры Украины:

"GRAIN UKRAINE - площадка, которая объединяет тяжеловесов рынка земли и аграрной продукции из разных стран мира. Это поле новых идей, которые впоследствии перерастут в крупные международные проекты и принесут бизнесу - прибыль, а государству - развитие экономики, новые технологии и мощности. То, что GRAIN UKRAINE проходит при поддержке Министерства инфраструктуры и Министерства аграрной политики и продовольствия Украины - это символ того, что успех возможен только при условии совместной командной работы аграрного и транспортного секторов. Реформа рынка земли поставит перед транспортной отраслью новые вопросы. И ответы на них мы должны искать совместно, в том числе, и во время дискуссий в рамках GRAIN UKRAINE".

Андрей Ставницер, Генеральный директор компании ТИС, глава оргкомитета конференции GRAIN UKRAINE, Украина:

"Мы много работали, чтобы привлечь международных спикеров и показать, где мы находимся как аграрная держава и куда движемся. Один из главных наших посылов — обучение, инновации, движение вперёд. А также актуально заключение зерновых контрактов на перевалку на следующий год".

Шевки Аджунер, Директор представительства ЕБРР в Украине, Великобритания:

"ЕБРР является крупным финансистом проектов агробизнеса в Украине. В этом отношении наше участие в GRAIN UKRAINE 2017 является логичным продолжением нашего диалога с регуляторами и ключевыми игроками сектора. Он направлен на повышение глобальной конкурентоспособности Украины и улучшение ее долгосрочной устойчивости".

Иван Мирошниченко, Народный депутат Украины, член парламентского комитета по аграрной политике и земельным отношениям:

"GRAIN UKRAINE - конференция, которая нашла нишу для своей диверсификации: выбрала самые горячие и актуальные темы сезона. Земельный вопрос - тема 2017 года, которая должна быть решена для того, чтобы Украина сделала стремительный рывок вперед. Отлично, что появилась конференция для игроков аграрного рынка, которая помогает дать ускорение вперед утяжеленным вопросам рынка земли. Также, накануне нового аграрного сезона мы сможем обсудить вопросы налоговых изменений, ситуацию с возвратом НДС, состояние и перспективы программ поддержки АПК, общее состояние макроэкономической ситуации. До встречи на конференции".

Владислав Винярский, Заместитель генерального директора по стратегии и развитию группы компаний УкрАгроКом, Украина:

"Считаю, что на сегодняшний день появилась альтернатива Global Grain – конференция GRAIN UKRAINE, которая не уступает ни по уровню проведения, ни по участникам, поэтому благодаря таким важным событиям Украина подтверждает статус золотого Поставщика на глобальном рынке".

Сергей Фурса, Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital, Украина:

"Участие в конференции GRAIN UKRAINE – это возможность внести свой посильный вклад в воспитание финансовой грамотности населения и стимулирования дальнейшего реформирования Украины".

Тамас Бенко, Начальник отдела торговли кукурузой в Европе и Африке в Cargill International SA, Швейцария:

"GRAIN UKRAINE - уникальный форум в определенном смысле, который фокусируется конкретно на производстве, распределении и потреблении зерна и рассматривает эти аспекты на профессиональном уровне. Кроме того, на конференции полно интересных событий, позволяющих создавать новые деловые связи, обновлять старые и получать новые и ценные идеи для бизнеса".

Дэмиэн План, Генеральный директорат ЕС по сельскому хозяйству и развитию сельских районов, Бельгия:

"Украина является крупным игроком на мировом рынке зерна и ключевым торговым партнером для ЕС. Поэтому участие в международной конференции GRAIN UKRAINE 2017 имеет дополнительную ценность для Генерального директората Европейской комиссии по сельскому хозяйству и развитию сельских районов".

Дэвид Хайтауэр, Президент The Hightower Report, соучредитель Chicago Hedge Partners, США:

"Я побывал на огромном множестве зерновых конференций за 34 года работы в сырьевых товарах, и могу сказать, что в 2016 году конференция GRAIN UKRAINE в Одессе оказалась чрезвычайно информативной и очень полезной для моего бизнеса. Кроме того, учитывая разнообразие, уровень знаний и огромное количество участников, я также обрел полезные контакты и знакомства. Учитывая растущее глобальное значение украинского производства и экспорта зерна, стратегическое географическое положение этой конференции, я подозреваю, что игроки со всего мира будут присутствовать на предстоящих мероприятиях. Благодаря GRAIN UKRAINE сейчас есть возможность правильно задействовать все этапы от производства зерна до его экспорта, учитывая реальную ситуацию на всей территории Украины".

Джеффри Ксу, Главный управляющий в Overseas China Investment Limited, Китай:

"GRAIN UKRAINE не только создает и укрепляет деловые связи, делится информацией о рынке, но и дает более полное представление об Украине, как о растущем экспортере зерна. Больше бизнеса, больше понимания, более спокойный мир!".

Оливье Буйе, Генеральный директор Agritel International, Франция:

"За короткий период GRAIN UKRAINE получила признание и популярность среди многих участников рынка. В чем причина? Почему конференция стала настолько популярной? Объяснение этому состоит в том, что она была сделана с душой, все очень хорошо продумано и спланировано. Мы рады принять участие в этом масштабном мероприятии в этом году".

Седрик Германн, Управляющий партнер в EUROP Insurance Brokers, Бельгия:

"Отличной инициативой является организация такого мероприятие в одном из ключевых регионов для сельского хозяйства и торговли в Украине".

Напомним, GRAIN UKRAINE 2017 проходит при поддержке Министерства аграрной политики и продовольствия Украины и Министерства инфраструктуры Украины. Организатор конференции – группа терминалов "ТИС", глава оргкомитета конференции – г-н Андрей Ставницер. Специальный спонсор конференции GRAIN UKRAINE 2017 - Ag Growth International (AGI), спонсор 2-го дня конференции – RISOIL S.A., спонсор Gala Event Night – GSI, официальные спонсоры - CIS Commodity Inspection Services, Louis Dreyfus Commodities, SD Capital и Alebor Group. Специальный партнер конференции – Cargill Inc.

Сейчас организационный комитет GRAIN UKRAINE объявил о продаже последних 50 билетов на конференцию и запустил промо-код "LC", позволяющий значительно сэкономить на стоимости билета. Теперь благодаря коду "LC" билет на конференцию можно приобрести не за 20 000 грн., а за 15 000 грн. Успейте оказаться среди лучших!

Более подробно о деталях проведения GU 2017, спикерах и темах их выступлений вы можете узнать на сайте конференции grain-ukraine.com.