Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Вторник, 27 сентября 2016, 13:17

В сети появилось видео с камеры полицейского Артема Кутушева, которого в воскресенье застрелил бывший боец батальона Шахтерск и Торнадо Александр Пугачев.

Видео обнародовали в рамках программы "Полицейская волна" на телеканале Эспрессо.

Директор департамента по связям с общественностью Артем Шевченко сообщил, что на видео кадры, которые следствие позволило обнародовать и те, которые можно показать по этическим соображениям.

"Ведь истекающего кровью, агонизирующего после выстрелов в упор полицейского невозможно демонстрировать априори. Но видео четко покажет логику развития события, мотивы применения оружия преступником и героическое поведение патрульных", - добавил Шевченко.

На видео показано общение Кутушева с преступником, как тот сначала уговаривает не проверять его, а затем угрожает пистолетом и стреляет.

Как известно, 25 сентября экс-боец "Торнадо" Александр Пугачев застрелил в Днипре двух патрульных полицейских, которые остановили его автомобиль за нарушение правил дорожного движения - полицейский Артем Кутушев скончался на месте, его коллега Ольга Макаренко умерла от полученных ранений в больнице.

Как выяснилось, Пугачев находился в розыске.

Во время столкновения с полицейскими он также получил ранения, его задержали, он находится в больнице.

Пугачев был задержан, ему уже выдвинули подозрение.

Украинская правда

Темы: полицияДнепр
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

фото, видеоЗеленский в Давосе встретился со Столтенбергом

Трамп ошеломляюще выиграл первые праймериз, Рамасвами выбыл из гонки

В Воздушных силах объяснили, повлияет ли потеря Россией самолета А-50 на расклад сил

Все новости...
полиция
В больнице Киева при невыясненных обстоятельствах умер военный
Что должен сделать Выговский на посту главы Национальной полиции
В офисе на Печерске мужчина открыл стрельбу и ранил работника охранной фирмы − полиция
Последние новости
12:53
В Украину идут дожди
12:36
Украина и Британия запустили технологический мост для ІТ-сектора: что это даст
12:30
Молдова предоставила большую скидку на транзит украинского зерна до конца года
12:27
Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест
12:19
Обстрел ТЭС в Донецкой области, пожар на одной из прифронтовых ТЭЦ – сводка Минэнерго
12:11
Селекционер из Днепра вывел сорт фиалки, посвятивший погибшему поэту и воину Максиму Кривцову
12:05
Маск хочет 25% контроля над Tesla для лидерства в ИИ и робототехнике
11:58
обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа
11:42
НКЦБФР приостановила обращение акций "Укрречфлота"
11:28
12 млн украинцев не завершили курс вакцинации против COVID-19 – Минздрав
Все новости...
Реклама: