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В причастности к катастрофе MH17 подозреваются 100 человек

Среда, 28 сентября 2016, 14:51

Международное следствие подозревает в причастности к уничтожению малайзийского "Боинга" в 2014 году 100 человек.

Об этом заявил один из докладчиков во время озвучивания предварительного отчета по катастрофе.

"Сейчас есть 100 подозреваемых, или тех, кто тем или иным образом могут быть связаны со сбитием или транспортировкой такого комплекса. Мы определили их личности. Эти люди или управляли "Буком", или организовали его опрокидывания до места запуска", – сказал он.

При этом он подчеркнул, что не все эти люди являются подозреваемыми. Также он добавил, что необходимо определить иерархию всех причастных – кто кому подчинялся, приняла ли команда решение стрелять самостоятельно или выполняла чей-то приказ и так далее.

Представитель следствия подчеркнул, что для этого будет проведено отдельное расследование и отказался называть какие-либо имена или подробности. По его словам, сейчас официально подозреваемых лиц нет.

Он также добавил, что найти ответы на все эти вопросы и завершить расследование планируется в следующем году.

Как известно, в среду нидерландское следствие озвучило вывод о том, что ракетный комплекс "Бук" был доставлен из России, а после уничтожения самолета возвращен туда.

Украинская правда

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Темы: MH17катастрофы
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