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Катастрофа МН17: следователи говорят, что не время говорить об участии России

Среда, 28 сентября 2016, 15:09

Международная следственная группа по расследованию катастрофы МН17 решила пока ограничиться заявлениями, о происхождении установки "Бук".

Об этом заявил генеральный прокурор Нидерландов Фред Вестербек.

"Мы не можем сейчас заявить больше чем то, что "Бук" прибыл из РФ и туда же вернулся. Мы не можем делать заявлений об участии России как страны или людей из России", - сказал он.

По его словам, дело обязательно закончится судом.

Как известно, следствие отмечает, что для определения виновных будет проведено отдельное расследование, и отказался называть любые имена или детали.

Найти ответы на все эти вопросы и завершить расследование планируется в следующем году.

Как известно, в среду нидерландское следствие озвучило вывод о том, что ракетный комплекс "Бук" был доставлен из России, а после уничтожения самолета возвращен туда же.

Сейчас международное следствие подозревает в причастности к катастрофе малайзийского "Боинга" в 2014 году 100 человек.

"Сейчас есть 100 подозреваемых, или тех, кто тем или иным образом могут быть связаны с сбиванием или транспортировкой такого комплекса. Мы определили их личности. Эти люди или управляли "Буком", или организовали его переброску к месту запуска", - сказал один из докладчиков. При этом он подчеркнул, что официально подозреваемых нет.

Татьяна Кусок, УП

Темы: MH17катастрофы
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