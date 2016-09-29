Дело Шеремета: Нацполиция попросила Германию о помощи

Нацполиция просит ФБР США ускорить проведение экспертиз, взятых в рамках расследования убийства журналиста Павла Шеремета и обратилась к Германии за помощью.

Об этом "Украинской правде" сообщили в Нацполиции.

"Мы подготовили письмо к ФБР с просьбой ускорить проведение экспертиз и предоставление результатов", - сказали в Нацполиции.

Кроме того, в полиции сообщили, что обратились к Германии с просьбой оказать помощь в расследовании убийства Шеремета.

Никаких других подробностей УП в Нацполиции не сообщили.

Как известно, один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет трагически погиб утром 20 июля в результате взрыва авто руководителя издания Алены Притулы, в котором он находился.

Генпрокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета отместку за его профессиональную деятельность.

1 сентября УП стало известно, что Печерский райсуд Киева затягивает рассмотрение ходатайств о предоставлении доступа к телефонным разговорам по делу убийства Павла Шеремета.

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что Нацполиция готова заплатить 200 000 гривен за любую информацию, которая касается убийства журналиста Павла Шеремета.

В течение последнего месяца полиция не разглашает никакой информации, заявляя, что это может навредить следствию.

Деканоидзе несколько пресс-конференций подряд заявляет, что "большого прорыва в этом деле пока нет" и, что следователи проводят много рутинной работы.

27 сентября заместитель главы Национальной полиции Украины Константин Бушуев заявил, что с делом о Шеремета нет никаких проблем.

Оксана Коваленко, УП