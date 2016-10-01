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МИД России вызывает посла Нидердандов из-за доклада по MH17

Суббота, 1 октября 2016, 01:07

Министерство иностранных дел Росси хочет разъяснить послу Нидерландов причины неприятия российской стороной методов работы следственной группы по делу о крушении рейса MH17.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, говорится в сообщении на сайте ведомства.

В российском МИДе утверждают, что нидерландская сторона тотально неприемлет любую критику расследования.

"Обратило на себя внимание тотальное неприятие нидерландской стороной любой, даже обстоятельно аргументированной критики обнародованных промежуточных итогов уголовного расследования по делу о крушении малайзийского "Боинга" в небе над Украиной 17 июля 2014 года", - утверждает Захарова. 

"Главе нидерландской дипмиссии будут представлены доводы относительно неприемлемости игнорирования предоставляемой российской стороной важной объективной информации", - сказано в сообщении.

При этом методы работы Совместной следственной группы в МИД России назвали "уводящими расследование в неверном направлении".

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отказался извиняться за гибель рейса MH17 и заявил, что Россия обнародовала и предоставила комиссии огромный объем данных относительно крушения самолета, но не получила на них реакции. В то же время, как утверждает министр, принятые комиссией во внимание данные, полученные от Украины и США, обнародованы не были.

Перед этим, из-за критики в связи с результатами расследования катастрофы малайзийского "Боинга" рейса МН17, МИД Нидерландов вызвал российского посла.

Как известно, в среду международное следствие озвучило данные расследования, согласно с которыми "Бук" был доставлен с России и после выстрела вернулся назад.

МИД РФ и боевики назвали этот доклад ложью. "Алмаз-Антей" заявил, что запуск ракеты "Бука" мог быть осуществлен случайно.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не склонна считать выводы комиссии "окончательной правдой" и не видит в них никаких доказательств.

Темы: РосcияMH17дипломатические отношения
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