Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Клинтон опережает Трампа на 5 пунктов - Reuters/Ipsos опрос

Суббота, 1 октября 2016, 03:17

Рейтинг кандидата на пост президента США Хиллари Клинтон на 5% выше чем у ее соперника из Республиканской партии Дональда Трампа.

Об этом свидетельствуют данные опроса Reuters.

Проведенные в конце сентября опросы показали, что 43% избирателей поддерживают Клинтон, а 38 Трампа, при этом 19% заявили, что не поддерживают ни одного из кандидатов.

Как известно, в понедельник в США состоялись первые телевизионные дебаты кандидатов в президенты США.

Согласно опросу телеканала CNN, проведенному сразу после дебатов, убедительную победу в них одержала Клинтон – так посчитали 62% опрошенных. За Трампа высказались 27%.

Первые теледебаты кандидатов в президенты США посмотрело 84 миллиона человек - рекордное для такого события количество зрителей за последние 36 лет.

Темы: СШАКлинтон
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

фото, видеоЗеленский в Давосе встретился со Столтенбергом

Трамп ошеломляюще выиграл первые праймериз, Рамасвами выбыл из гонки

В Воздушных силах объяснили, повлияет ли потеря Россией самолета А-50 на расклад сил

Все новости...
США
Потенциальный кандидат в президенты США преуменьшил значение войны в Украине
Кыргызстан продает России технику для войны против Украины, США готовят санкции – WP
Я попрошу Европу заплатить США за оружие, отправленное в Украину – Трамп
Последние новости
13:20
В каких городах Украины в 2023 году воздух был самым чистым: список
13:16
Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну
13:16
В Херсоне сократили один из троллейбусных маршрутов из-за его постоянных обстрелов РФм
12:59
Из-за полномасштабной войны количество украиноязычных твитов в соцсети Х выросло на 87% – ученые
12:57
Брюссель проводит аудит поставок оружия странами ЕС в Украину — FT
12:53
фото В Украину идут дожди
12:51
В Авдеевке Россия достигла ограниченных территориальных успехов за значительную цену – разведка Британии
12:45
Цены на молоко-сырье в Украине бьют рекорды – ассоциация
12:36
Украина и Британия запустили технологический мост для ІТ-сектора: что это даст
12:30
Молдова предоставила большую скидку на транзит украинского зерна до конца года
Все новости...
Реклама: