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Расследовать атаку на гумконвой под Алеппо будет особая комиссия ООН

Суббота, 1 октября 2016, 07:19

В ООН создадут внутреннюю комиссию по инциденту с атакой на гуманитарный конвой под сирийским Алеппо.

Об этом заявил Генеральный секретарь организации Пан Ги Мун, сообщает BBC.

Между тем, в Госдепе США вновь заявили, что надежды американцев на дипломатическое разрешение конфликта ослабевают.

"Комиссия по расследованию установит факты произошедшего и отчитается перед Генеральным секретарем по завершении своей работы. Генеральный секретарь рассмотрит доклад и примет решение о дальнейших мерах", - сказал Пан Ги Мун.

Как сообщалось, по данным американской разведки, два российских истребителя Су-24 находились в небе над колонной с гуманитарной помощью в Сирии в момент ее обстрела. Чиновники делают вывод, что удары по грузовикам нанесла российская авиация.

В результате авиаудара по автомобилям гуманитарного конвоя в районе города Алеппо погибли около 20 человек, в том числе сотрудник международной организации "Красного Креста и Красного Полумесяца". 18 из 31 грузовых автомобилей ООН и "Красного Полумесяца" были уничтожены.

С 1 октября Россия в течение месяца будет председательствовать в Совбезе ООН.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ООНСирия
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