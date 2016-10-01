Боевикам "ЛНР" везли топливо в неработающем тепловозе

Боевикам пытались доставить 5 тонн дизтоплива в неработающем тепловозе, прицепленном к пустому составу, который следовал в "ЛНР".

Как сообщили в Службе безопасности Украины, тепловоз было выявлен при осмотре на железнодорожном пункте пропуска "Светланово".

"В баки неработающего тепловоза было нелегально залито пять тонн дизтоплива. По имеющейся информации, заказчиком топлива были представители одного из незаконных вооруженных формирований террористической организации "ЛНР", - отметили в СБУ.

Спецслужбы проверяют возможную причастность местных чиновников к организации поставок дизтоплива боевикам.

"Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 258-5 УК Украины, продолжаются оперативные действия", - говорится в сообщении СБУ.

Украинская правда