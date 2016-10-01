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В Кремле заявили, что расследование катастрофы MH17 "обречено на провал"

Суббота, 1 октября 2016, 11:34

Спикер президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что следствие по делу расследования катастрофы МН17 "обречено на провал".

Об этом Песков заявил в эфире "Первого канала".

По его словам, следствие по делу катастрофы Boeing'а будет "обречено, если не рассматривать все версии об аварии малайзийского самолета".

"Следствие нельзя вести, заранее абстрагируясь от каких версий. Следствие нельзя вести, исходя из парадигмы, когда через несколько минут после трагедии на официальном уровне в известных странах выступают и говорят, что виновата Россия. Если вести следствие, исходя из этой парадигмы, то оно обречено на необъективность, обречено на провал ", - заявил представитель Путина.

Как известно, международная команда по расследованию катастрофы самолета "Боинг" рейса МН17, произошедшей 17 июля 2014 года, пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК "Бук", доставленного с территории России.

Следователи собирают информацию о двух фигурантах дела и называют их имена. Вместе с тем отмечается, что официально подозреваемых в настоящее время нет. 

В РФ в ответ на опубликованный доклад заявили, что в нем не было никаких доказательств.

Также в РФ заявили, что сожалеют из-за низкого качества и политизированности расследования катастрофы малайзийского Boeing на Донбассе, а доказательства международного следствия назвали монтажом.

Темы: катастрофыРосcия
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