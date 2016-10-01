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В зоне АТО ранены двое бойцов, погибших нет - штаб

Суббота, 1 октября 2016, 12:37

За минувшие сутки в зоне АТО ранены двое украинских военнослужащих.

Об этом на брифинге 1 октября сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

По его данным, погибших за данный период среди бойцов ВСУ нет.

Вместе с тем, по данным разведки, в частях и соединениях боевиков зафиксированы очередные потери личного состава.

"В течение 30 сентября погибли 3 и ранен 1 военнослужащий 11 отдельного мотострелкового полка (Макеевка). Установлено, что один из военнослужащих 11 отдельного мотострелкового полка (Макеевка) в районе н.п.Авдеевка был убит во время проверки постов в результате грубых нарушений требований караульной службы", - говорится в сообщении ГУР.

"Также 30 сентября механик-водитель 1 мотострелкового батальона 11 омсп Кондрашов Александр Викторович (29.07.1975 г.р.), во время несения дежурства на передовой позиции подразделения в районе промышленной зоны, совершил убийство своего сослуживца, пытаясь обвинить в этом силы АТО", - отметили в разведке.

Украинская правда

Темы: ДонбассжертвыАТО
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