Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

К Кольченко не пускают украинского консула – Афанасьев

Суббота, 1 октября 2016, 13:47
К Кольченко не пускают украинского консула – Афанасьев

К осужденному в России украинцу Александру Кольченко не пускают украинского консула.

Об этом сообщил бывший политзаключенный Геннадий Афанасьев на своей странице в Facebook.

По его словам, в пятницу Кольченко посетили члены Челябинской общественной наблюдательной комиссии Ольга Фролова и Дина Латыпова.

"Что очень плохо – так это продолжающийся отказ во встрече с консулом. Мы будем работать над этим дальше. В следующий визит потребуем решительных объяснений от начальника колонии Гордова, которого сегодня членам ОНК не удалось увидеть", - отметил Афанасьев.

По его словам, Кольченко пожаловался на то, что во время обыска оперативники изъяли у него личные книги и не отдают.

"По требованию членов ОНК книги были возвращены в отряд, что лично проверили Ольга и Дина", - написал Афанасьев.

Он также добавил, что теперь задержек с передачей писем Кольченко нет. 

25 августа 2015 года Северо-Кавказский военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил крымчан Олега Сенцова и Александра Кольченко к 20 и 10 годам колонии строгого режима соответственно за якобы "подготовку терактов".

Международное сообщество и правозащитники неоднократно призывали Россию вернуть Украине ее гражданина.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcияполитзаключенные
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

фото, видеоЗеленский в Давосе встретился со Столтенбергом

Трамп ошеломляюще выиграл первые праймериз, Рамасвами выбыл из гонки

В Воздушных силах объяснили, повлияет ли потеря Россией самолета А-50 на расклад сил

Все новости...
Росcия
Власти Белгородской области РФ заявили, что Шебекино попало под артобстрел
Зеленский: Весь мир заинтересован, чтобы работал "зерновой коридор"
Омбудсмен: Украина вернула тела погибших в Еленовке, большинство из них – идентифицированы
Последние новости
13:20
В каких городах Украины в 2023 году воздух был самым чистым: список
13:16
Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну
13:16
В Херсоне сократили один из троллейбусных маршрутов из-за его постоянных обстрелов РФм
12:59
Из-за полномасштабной войны количество украиноязычных твитов в соцсети Х выросло на 87% – ученые
12:57
Брюссель проводит аудит поставок оружия странами ЕС в Украину — FT
12:53
фото В Украину идут дожди
12:51
В Авдеевке Россия достигла ограниченных территориальных успехов за значительную цену – разведка Британии
12:45
Цены на молоко-сырье в Украине бьют рекорды – ассоциация
12:36
Украина и Британия запустили технологический мост для ІТ-сектора: что это даст
12:30
Молдова предоставила большую скидку на транзит украинского зерна до конца года
Все новости...
Реклама: