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Зубко: остановку тушения террикона нужно расследовать

Суббота, 1 октября 2016, 14:20

Вице-премьер Геннадий Зубко заявляет, что ситуация вокруг тушения терриконов во Львовской области нуждается в служебном расследовании.

В комментарии "Украинской правде" Зубко отметил, что балансодержателем терриконов во Львовской области, где происходит тушение пожара, является ОАО "Львовская угольная компания".

Предприятием заключено соответствующее соглашение с обособленным подразделением ГП "Львовуголь", которое находится в сфере управления Минтопэнерго и профильного вице-премьера.

Зубко сообщил, что 15 июля под его председательством было проведено заседание Межведомственного оперативного штаба Государственной чрезвычайной комиссии. Благодаря вмешательству Межведомственного оперативного штаба площадь горения уменьшилась с 1,2 га до 0,06 га.

По его словам, активные работы по тушению террикона были приостановлены из-за задолженности в 7,7 млн грн балансодержателя перед Спецуправлением ГП "Львовуголь", о чем были проинформированы ответственные лица.

"Урегулирование вопроса задолженности и эффективности использования средств на тушение пожара нуждается в контроле Минтопэнерго во взаимодействии с профильным вице-премьером и ОАО "Львовская угольная компания", - подчеркнул вице-премьер.

"Убежден, что эта ситуация нуждается в служебном расследовании. К должностным лицам, которые обнаружили служебную халатность, должны быть применены дисциплинарные взыскания", - подчеркнул Зубко.

Как сообщалось, в пятницу в эфире Львовской областной государственной телерадиокомпании премьер Владимир Гройсман извинился перед львовянами за то, что Зубко пока не решил вопрос горящего террикона "Львовской угольной компании".

9 сентября Гройсман возмутился отказом вице-премьера Геннадия Зубко отчитаться перед депутатами про ситуацию с терриконом, и использовал жесткую лексику.

В то же время Зубко пояснил свою перепалку с премьером избыточной эмоциональностью.

Украинская правда

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Темы: ЛьвовГройсман
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