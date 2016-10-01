Экс-регионалу Медянику продлили арест, он объявил голодовку

Бывший депутат Верховной Рады Владимир Медяник (фракция Партии регионов) объявил голодовку.

Об этом Українським Новинам сказал адвокат Ким Веремийчук.

По словам Веремийчука, в субботу суд продлил арест Медяника еще на 60 дней.

"Медяник требует проведения следственных действий, решение о которых было принято еще в начале сентября, но которые до сих пор не проводились. В частности, должны провести одновременный допрос Медяника со свидетелями Ландиком, Ивановым, Грековым и другими", - сказал он.

Адвокат подчеркнул, что после проведения допросов его подзащитный готов пересмотреть свое решение о голодовке.

Веремийчук отметил, что обвинение игнорирует полученные ими доказательства о невиновности депутата.

Как сообщалось, Генпрокуратура задержала Медяника в ходе расследования уголовного производства бывшего депутата парламента Александра Ефремова (ПР).

Медяник подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение Конституции, что привело к гибели людей и другим тяжким последствиям (ст. 110 ч. 3 Уголовного кодекса) и в совершении организационного и иного содействия созданию и деятельности террористической организации ЛНР (ст. 258-3 ч. 1 Уголовного кодекса).