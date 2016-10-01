В России продают детские кровати в виде ЗРК "Бук"

В России торгуют детскими кроватями в виде ЗРК "Бук".

Как пишет УНИАН, соответствующий товар можно найти в интернет-магазине "Фабрика креативной детсткой мебели CaroBus", стоимость его составляет от 11 до 13 тыс. рублей.

В описании товара указывается, что при покупке владелец получит номерной знак с именем ребенка, а среди дополнительных опций есть возможность выбрать "Ракету" - основание для кровати, которое поднимается.

В комментариях возмущенные пользователи сети саркастически интересуются, нет ли для "комплекта" в продаже падающего "Боинга" и советуют в дополнение продавать "тапочки-танки Т-34 "За родину".

Украинская правда