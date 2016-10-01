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В России продают детские кровати в виде ЗРК "Бук"

Суббота, 1 октября 2016, 16:21

В России торгуют детскими кроватями в виде ЗРК "Бук".

Как пишет УНИАН, соответствующий товар можно найти в интернет-магазине "Фабрика креативной детсткой мебели CaroBus", стоимость его составляет от 11 до 13 тыс. рублей.

В описании товара указывается, что при покупке владелец получит номерной знак с именем ребенка, а среди дополнительных опций есть возможность выбрать "Ракету" - основание для кровати, которое поднимается.

 

В комментариях возмущенные пользователи сети саркастически интересуются, нет ли для "комплекта" в продаже падающего "Боинга" и советуют в дополнение продавать "тапочки-танки Т-34 "За родину". 

Как известно, международная команда по расследованию катастрофы самолета "Боинг" рейса МН17, произошедшей 17 июля 2014 года, пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК "Бук", доставленного с территории России.

Следователи собирают информацию о двух фигурантах дела и называют их имена. Вместе с тем отмечается, что официально подозреваемых в настоящее время нет. 

В РФ в ответ на опубликованный доклад заявили, что в нем не было никаких доказательств.

Также в РФ заявили, что сожалеют из-за низкого качества и политизированностирасследования катастрофы малайзийского Boeing на Донбассе, а доказательства международного следствия назвали монтажом.

Украинская правда

Темы: РосcияДонбасскатастрофы
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