В Киеве установят 8 тысяч видеокамер - Кличко

На улицах Киева планируют установить 8 тысяч камер видеонаблюдения.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала Newsone, сообщает пресс-служба КГГА.

"В связи с боевыми действиями на Востоке Украины большое количество незарегистрированного оружия находится на руках у граждан. Понимая, что криминогенная ситуация в Киеве изменилась не в лучшую сторону, мы увеличили финансирование программы "Безопасная столица", в рамках которой сначала будет установлено 4 тысячи камер видеонаблюдения, а в целом мы планируем установить 8 тысяч камер", - отметил Кличко.

По его словам, все изображения будут выводиться на центральный сервер, который будет расположен в КГГА и в правоохранительные органы.

"Эта система достаточно эффективно зарекомендовала себя в Израиле. Она позволяет распознавать лица, а следовательно, делать полную идентификацию людей, совершивших правонарушения", - подчеркнул мэр Киева.

Украинская правда