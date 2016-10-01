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Кадыров: тех, кто нарушает покой, расстрелять к чертовой матери

Суббота, 1 октября 2016, 20:11
Кадыров: тех, кто нарушает покой, расстрелять к чертовой матери

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал расстреливать тех, кто "нарушает покой" в Чечне.

Как пишет "Новая газета", в прошедший вторник в семичасовых вечерних новостях по телеканалу "Грозный" был показан сюжет о совещании Кадырова с местными силовиками, чиновниками и духовенством.

Тема совещания — борьба с высокой смертностью на дорогах и "таблеточной" наркоманией, резко возросшей в республике после запрета на продажу спиртного.

В этом сюжете Кадыров привел статистику нетрезвых или находящихся под воздействием наркотических средств нарушителей ПДД.

Количество таких нарушителей неуклонно растет, несмотря на самые жесткие методы борьбы с этими явлениями.

"Так, в августе 2015 года Кадыров приказал отбирать у нарушителей уже даже не права, а машины. Только за первый день после распоряжения Кадырова на штрафстоянки были отправлены около тысячи машин. Впоследствии, машины стали отбирать не только за нарушение ПДД, а даже за неуплату коммунальных платежей", - пишет "Новая газета".

Однако ДТП в Чечне со смертельным исходом все равно происходят чуть ли не каждый день, количество наркоманов тоже не падает (только за два дня полицейские рейды выловили 700 человек).

"В телесюжете отчетливо видно, как Кадыров, обрисовывая эту печальную ситуацию, постепенно распаляется. И, в конце концов, говорит силовикам буквально следующее: "Тех, кто в Чеченской республике нарушают покой, расстрелять к чертовой матери. Ничего не имеет значения — закон, не закон… Расстрелять! Поняли? Ассаламу алейкум и проблем нет! Вот это и есть закон!", - пишет издание.

"Уже в десятичасовых вечерних новостях этот отрывок, который попал в сюжет, видимо, по недосмотру, вырезали. Но было поздно: аудиозапись разошлась в соцсетях", - отмечает "Новая газета".

В связи с этим высказыванием Кадырова издание задает вопросы: "Следует ли понимать, что в Чечне отныне легализована смертная казнь?", "Приведут ли приказ Кадырова в исполнение сотрудники чеченской полиции?".

"Просим считать эту информацию и эти вопросы — официальным запросом президенту Российской Федерации Владимиру Путину и министру МВД РФ Владимиру Колокольцеву. Также просим Генерального прокурора Юрия Чайку и главу СКР Александра Бастрыкина с точки зрения закона оценить высказывания Рамзана Кадырова и принять соответствующие меры реагирования", - пишет "Новая газета".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кадыров
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