Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В рейтинге свободы информации Украина на 22 месте

Суббота, 1 октября 2016, 20:39

Украинское законодательство о доступе к информации заняло 22 позицию из 111 стран мира в Международном рейтинге обеспечения права на информацию.

По данным организаций Access Info Europe и Centre for Law and Democracy украинские законы набрали 108 баллов из 150 возможных, сообщает "Громадське".

Возглавила рейтинг со 136 баллами Мексика, на втором месте Сербия, на третьем - Словения.

 

Еще в начале сентября 2016 года Украина находилась на 19 позиции рейтинга. При этом количество баллов нашего законодательства осталось неизменным.

Лучшей была позиция Украины в 2011 году, после принятия закона "О доступе к информации", - 9-е место в мировом рейтинге.

А в 2012 году, имея все тех же 115 баллов, мы поднялись на 8 место из-за ухудшения законодательства в Хорватии.

При составлении рейтинга Access Info Europe и Centre for Law and Democracy оценивают исключительно существующие нормы законодательства в той или иной стране.

Темы: СМИрейтинг
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

фото, видеоЗеленский в Давосе встретился со Столтенбергом

Трамп ошеломляюще выиграл первые праймериз, Рамасвами выбыл из гонки

В Воздушных силах объяснили, повлияет ли потеря Россией самолета А-50 на расклад сил

Все новости...
СМИ
СМИ узнали детали нового пакета помощи для Украины от Германии
В Чечне назвали "диверсией" избиение журналистки и адвоката
Сломали пальцы и уничтожили документы: в Чечне жестоко избили журналистку и адвоката
Последние новости
13:20
В каких городах Украины в 2023 году воздух был самым чистым: список
13:16
Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну
13:16
В Херсоне сократили один из троллейбусных маршрутов из-за его постоянных обстрелов РФм
12:59
Из-за полномасштабной войны количество украиноязычных твитов в соцсети Х выросло на 87% – ученые
12:57
Брюссель проводит аудит поставок оружия странами ЕС в Украину — FT
12:53
фото В Украину идут дожди
12:51
В Авдеевке Россия достигла ограниченных территориальных успехов за значительную цену – разведка Британии
12:45
Цены на молоко-сырье в Украине бьют рекорды – ассоциация
12:36
Украина и Британия запустили технологический мост для ІТ-сектора: что это даст
12:30
Молдова предоставила большую скидку на транзит украинского зерна до конца года
Все новости...
Реклама: