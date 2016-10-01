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Подозреваемых в убийстве милиционеров на АЗС оставили под стражей на 2 месяца

Суббота, 1 октября 2016, 21:59

Соломенский райсуд г.Киева избрал меру пресечения для трех подозреваемых в убийстве милиционеров на АЗС в 2015 году.

Как сообщили в эфире канала "112 Украина", для Андрея Романюка, Евгения Кошелюка и Виты Заверухи избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 2 месяца.

Ранее 1 октября суд объявил перерыв в заседании по избранию нового пресечения для подозреваемых в убийстве милиционеров. При рассмотрении дела вокруг суда усилены меры безопасности, журналистов в зал не пускали, у здания суда произошли столкновения между людьми, которые пришли выразить поддержку задержанным, и силовиками.

Срок предварительного пресечения для задержанных закончился в 8:00 1 октября их отпустили, но потом снова задержали в зале суда.

Как отметил нардеп Игорь Луценко, причина повторного задержания - в нарушении задержанными общественного порядка за решеткой.

Украинская правда

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Темы: Киевмилиция
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