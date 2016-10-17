Захарченко заявил, что смертью "Моторолы" Порошенко объявил войну "ДНР"

Главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко заявил, что покушением на Арсена "Моторолу" Павлова Киев объявил войну самопровозглашенной "ДНР".

Об этом Захарченко заявил, комментируя гибель Павлова, сообщают РИА Новости.

"Я так понимаю, Петр Порошенко нарушил перемирие и объявил нам войну", - заявил Захарченко.

"Я так понимаю, Петр Порошенко нарушил перемирие и объявил нам войну. Ну теперь ждите ... Хватит. Натерпелись, наобещались, наговорились", - заявил Захарченко.

Также в своем заявлении Захарченко сообщил, что проводятся оперативно-следственные действия для установления того, "кто заказал и того, кто выполнил это убийство".

"Мы, кстати, это уже знаем (заказчика)", - заявил Захарченко.

Вместе с тем он заявил, обращаясь к военнослужащим Украины, СБУ и Главного управления разведки Минобороны, что все представители силовых ведомств, - офицеры, майоры, подполковники, которые действуют на оккупированной территории и их семьи отныне находятся "вне закона" .

"Не только здесь, но и в Житомире, Харькове, Днепре, Киеве ... Когда мы придем к вам домой, никакой пощады к вам не будет. ... Эта смерть для нас - не просто вызов, а вызов всей "республике". Ходите теперь и бойтесь", - заявил главарь боевиков.

Ранее "глава народного совета ДНР" Денис Пушилин заявил, что гибель "Моторолы" - "террористический акт, совершенный украинский ДРГ", а "Киев ... с помощью этого убийства рассчитывает расшатать ситуацию в" ДНР ".

Как известно, вечером 16 октября росСМИ сообщили, а в "ДНР", МВД и СБУ подтвердили, что в лифте жилого дома в Донецке погиб одиз из боевиков "ДНР" Арсен "Моторола" Павлов: самодельное взрывное устройство сработало, когда тот возвращался домой. "Моторола" получил травмы, несовместимые с жизнью.

Украинсая правда