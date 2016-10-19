Кабмин утвердил помощь тем, кто получил легкие ранения на Майдане

Правительство принял распоряжение о предоставлении разовой помощи лицам, которые получили легкие телесные повреждения на Майдане.

Такое решение единогласно утвердили члены правительства в среду.

Так члены правительства утвердили распоряжение о предоставлении разовой помощи лицам, которые получили легкие телесные повреждения на Майдане.

По словам министра вице-премьера Павла Розенко, таких людей 505. Они получат по 14 500 гривен.

Он добавил, что на это выделены деньги.

Розенко также напомнил, что также уже выплачивают 100 семьям тех, кто погиб во время событий на Майдане. "Это ежегодные выплаты, в этом году для этих категорий 145 тысяч гривен", - сказал он.

Также, по словам Розенко, уже осуществляются выплаты еще двум категориям: люди с тяжелыми телесными повреждениями - 176 человек и лица с повреждениями средней тяжести.

Оксана Коваленко, УП