Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В кафе в Испании от взрыва газа пострадали более 70 человек

Воскресенье, 2 октября 2016, 00:54

В результате взрыва в кафе в городе Велес-Малага, расположенного на южном побережье Испании, пострадали, по меньшей мере, 77 человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя аварийной службы.

Взрыв произошел примерно в 19:00 по Киеву. Сообщается, что взорвался газовый баллон.

Пятеро пострадавших были госпитализированы с серьезными травмами. 

Темы: Испаниявзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

Все новости...
Испания
После подсчета голосов из-за рубежа партия премьера Испании потеряла один мандат
Испания отправила Украине партию Leopard 2A4 и БТ
Полевой госпиталь, "Леопарды", БТРы и "скорые": Испания объявила о помощи Украине
Последние новости
15:08
В Киеве и области из-за сильного ветра объявили желтый уровень опасности
15:08
КолонкаБерлинская об изготовлении дронов: Нам нужна технологическая милитаризация общества
15:00
Полярники рассказали, зачем возле "Вернадского" установили ловушки для воздуха
15:00
видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня
14:57
видеоHIMARS упокоил вражеский ЗРК "ТОР": в ВСУ показали момент уничтожения
14:50
НКЦБФР прекратила ведение Государственного реестра финансовых учреждений
14:44
Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных
14:43
В приложении "Киев Цифровой" произошел сбой: какие услуги не работают
14:42
Впервые в Украине: хирурги "Охматдета" провели операцию по увеличению объема грудной клетки
14:21
Россиянку не исключат из жюри World Press Photo 2024 – позиция организаторов
Все новости...
Реклама: