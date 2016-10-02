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Канада выделит более $8 млн на Нацполицию Украины – посол

Воскресенье, 2 октября 2016, 01:23
Канада выделит более $8 млн на Нацполицию Украины – посол

Канада выделит 8,1 млн канадских долларов (около 6,2 млн долларов США) на поддержку Национальной полиции Украины.

Об этом в своем Twitter сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

По словам министра иностранных дел Канады Стефана Диона, $6,6 млн Канада направит на тренировки Нацполиции, еще 1,5 млн будут выделены на полицейское оборудование.

Темы: Канадаполиция
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