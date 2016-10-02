Канада выделит более $8 млн на Нацполицию Украины – посол

Канада выделит 8,1 млн канадских долларов (около 6,2 млн долларов США) на поддержку Национальной полиции Украины.

Об этом в своем Twitter сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

Канада оголосила про надання додаткових 8.1 млн на підтримку Національної поліції України #thanksCanada pic.twitter.com/cVGRFEIykz — Andriy Shevchenko (@AShevch) October 1, 2016

По словам министра иностранных дел Канады Стефана Диона, $6,6 млн Канада направит на тренировки Нацполиции, еще 1,5 млн будут выделены на полицейское оборудование.