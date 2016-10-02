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Трамп не платил налоги 18 лет из-за убытков – СМИ

Воскресенье, 2 октября 2016, 06:53
Трамп не платил налоги 18 лет из-за убытков – СМИ

Кандидат  в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в 1995 году объявил в налоговых декларациях об убытках в размере $ 916 млн, что позволило ему 18 лет избегать уплаты некоторых федеральных налогов.

Об этом сообщает газета The New York Times.

Газета, со ссылкой на налоговые отчеты, которые не публиковались ранее, пишет, что убытки были получены в начале 1990 из-за неэффективного управления тремя казино в Атлантик-Сити, "злополучная" попытка заняться бизнесом авиаперевозок, а также несвоевременное приобретение отеля Plaza на Манхэттене.

 
 

Трамп отказался комментировать данный вопрос. Сотрудники его предвыборной кампания выпустили заявление, в котором не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.

"Мистер Трамп является высококвалифицированным бизнесменом, который несет ответственность перед своим бизнесом, семьей и сотрудниками не выплачивать больше налогов, чем требуется по закону", - говорится в заявлении.

Также адвокат Трампа прислал в газету письмо по электронной почте, в котором утверждает, что публикация отчетов незаконна, так как бизнесмен не разрешал раскрывать его налоговые декларации.

Украинская правда 

Темы: США
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