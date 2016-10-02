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АТО: Боевики били из зениток и запрещенных минометов

Воскресенье, 2 октября 2016, 07:38

За минувшие сутки боевики 47 раз открывали огонь по позициям украинских сил.

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщил на странице в Facebook.

На Луганском направлении зафиксировано 10 нарушений "режима тишины".

"Противник предпринимал вооруженные провокаций в районе Станицы Луганской, Новоалександровки и Новозвановки, где применял гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. Кроме того, по Новозвановке вел огонь снайпер, а также боевики применяли миномет 82-го калибра. По Новоалександровке и Новозвановке оккупанты открывали огонь из зенитной установки", - сообщили в штабе.

На Мариупольском направлении зафиксировано 17 обстрелов.

Боевики из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия били в районе Павлополя, Новотроицкого, Водяного, Широкино и Гнутово.

По Павлополю и Талаковке боевики стреляли из миномета 82-го калибра, а по Водяному открывали огонь из БМП. Также по Широкино, Новотроицкому и Гнутово вел огонь снайпер.

На Донецком направлении зафиксировано 20 обстрелов.

Боевики из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия вели огонь в районе Авдеевки, Новгородского, Новоселовки, Новоселовки Второй, Троицкого, Верхнеторецкого, Каменки, Майорска и Зайцево.

Также по Авдеевке, Новоселовке Второй, Верхнеторецкому, Каменке, Майорску и Зайцево боевики открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибра.

Кроме того, в зоне АТО были зафиксированы пролеты трех беспилотников боевиков.

Темы: АТО
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