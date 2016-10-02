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В "ЛНР" и "ДНР" проходят "праймериз"

Воскресенье, 2 октября 2016, 09:53

В так называемых "ДНР" и "ЛНР" в воскресенье проходят "праймериз" или "предварительное общественное голосование".

Как сообщает российское агентство РИА Новости, "голосование" станет подготовкой к проведению местных выборов глав городов и районов в "республиках".

Для участия в нем в "ЛНР" зарегистрировались 243 кандидата.

Глава "ЛНР" Игорь Плотницкий принял участие в "предварительном голосовании" в Луганске.

"Я сам с удовольствием принимаю участие в праймериз, хотя это слово не совсем наше, русское, но все мы понимаем значение этого мероприятия для республики. Это действительно очень важный шаг на пути признания нашей республики. Это говорит о том, что Луганская народная республика может цивилизовано провести выборы. Мы готовы к этим выборам. Я считаю, что нужно и своевременно", — заявил Плотницкий журналистам на "избирательном участке" в Луганске.

Кроме того, более 200 "избирательных участков" открылись на территории "Донецкой народной республики".

"Все 208 участковых комиссий проинформировали нас о готовности. Открылись все участки. Информации о нарушениях не поступало", — сообщил журналистам "пресс-атташе Временной избирательной комиссии" Олег Балыкин.

Украинская правда

Темы: ДНРЛНР
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