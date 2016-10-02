Одесский суд назвал незаконным запрет вывоз вещей из Крыма
Окружной административный суд Одессы признал противоправными действия представителя украинской таможни, запретившего крымчанину вывоз из Крыма на материковую часть Украины личных вещей, которые не вошли в список разрешенных Постановлением №1035 Кабмина Украины.
Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на сайт Украинского Хельсинского союза по правам человека.
Правозащитники называют это решение "прецедентным" и публикуют его на сайте правозащитной организации.
"26 сентября Одесский окружной административный суд, удовлетворяя иск гражданина Л.А., принял важное решение не только для конкретного истца, но и для многих других крымчан, которые с момента вступления в силу постановления КМУ №1035 лишены возможности свободно с личными вещами пересекать контрольные пункты между полуостровом и материковой частью Украины", - говорится на сайте УХСПЧ.
По словам адвоката Юлии Лесной, суд "тщательно провел анализ соответствующих нормативно-правовых норм и предоставленных доказательств".
"В постановлении суд сформировал важный вывод, что при решении вопроса применения постановления КМУ № 1035 крайне важно различать вещи, которые лицо перевозит с целью обеспечения обычных повседневных потребностей, и вещи, которые предназначены для предпринимательской деятельности, отчуждения или передачи другим лицам", - отметила адвокат.
Суд в постановлении неоднократно ссылался на Конституцию Украины, как нормы прямого действия, в частности на конституционные гарантии права собственности и равенства прав и обязанностей всех граждан.
По словам правозащитников, ценным является то, что суд, мотивируя свое решение, сослался, кроме национального законодательства, а также на статью 1 "Протокола по защите прав человека и основных свобод", а также учел реальную ситуацию, которая сложилась в связи с аннексией крымского полуострова.
Комментируя решение суда, координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник сообщила "Крим.Реалии", что решение суда не отменяет постановление Кабмина Украины, но говорит о том, что документ противоречит Конституции, и ограничение провоза личных вещей крымчан незаконно.
"Теперь все, кто будет подавать иск против этого постановления, будут выигрывать суды. Это важно, поскольку теперь есть серьезный аргумент для отмены постановления вообще. И чем больше крымчан будут обращаться в суд, тем больше вероятность того, что Кабмину Украины придется это постановление отменить", - сказала Скрипник.
В Украине 17 января 2016 года вступило в силу постановление Кабинета министров № 1035 об ограничении поставок отдельных товаров и услуг через административную границу с Крымом.
В постановлении отметили, что через административную границу с Крымом можно будет провозить только личные вещи. В документе подробно прописали, что именно разрешено провозить и в каком количестве.