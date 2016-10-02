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"Стрелка" с проспекта Победы поймали в аэропорту

Воскресенье, 2 октября 2016, 12:54

В Киеве полиция в течение нескольких часов после совершения преступления задержала подозреваемого в покушении на убийство человека, совершенного в субботу в Шевченковском районе столицы.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, через несколько часов после преступления работники Шевченковского управления полиции совместно с сотрудниками оперативно-розыскного отдела отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" Государственной пограничной службы Украины и управления Службы безопасности Украины задержали подозреваемого в аэропорту "Борисполь".

Ранее судимый 24-летний житель Житомирской области пытался через Стамбул сбежать в Анталию.

 
Фото полиции Киева

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Вину в совершении преступления он признал.

За совершенное правонарушение ему грозит до 15 лет заключения. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось, в субботу злоумышленник во время конфликта в заведении на проспекте Победы в Шевченковском районе столицы несколько раз выстрелил в мужчину.

В результате пострадавшего, 41-летнего киевлянина, доставили в больницу. Ему оказали необходимую медицинскую помощь. По словам врачей, у него огнестрельные ранения паховой области и обеих ног.

Следователи начали уголовное производство по ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Украинская правда

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Темы: Киевполиция
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