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Тука: В Гранитном "накрыли" контрабандистов, есть раненый

Воскресенье, 2 октября 2016, 15:57

В н.п. Гранитное задержаны перевозчики контрабанды, при задержании один боец получил ранения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил замминистра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-глава Луганской ОГА Георгий Тука.

"Наши ребята в Гранитном накрыли "контрабас", была стрельба, у наших один "300-й". "Крышуют" СБшники - дело взяли под свой контроль и никого не пускают, хотят "замять".  Наши всю банду закрыли в подвале, никого не подпускают, сказали, что без прессы не отдадут никому", - отметил он.

В комментарии журналистам в эфире 112 канала Тука отметил, что раненый - боец 30-й отдельной бригады, получил ранения в челюсть, состояние средней тяжести, ему оказывается медицинская помощь.

По его словам, задержаны 8 человек, которые пытались незаконно провезти груз на територорию, неподконтрольную Украине. 

 

Украинская правда

Темы: ДонбассконтрабандаТукажертвы
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