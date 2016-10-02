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Грымчак заявил, что за участие в "коалиции Януковича" предлагали $6 миллионов

Воскресенье, 2 октября 2016, 16:20
Грымчак заявил, что за участие в коалиции Януковича предлагали $6 миллионов

Экс-нардеп Юрий Грымчак (2007-2012, НУ-НС) рассказал, что за участие в "коалиции Януковича" ему предлагали 6 миллионов долларов.

Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина", комментируя слова  вице-спикера ВР Оксаны сыроедов о том, что голоса нардепов в ВР до сих пор "покупают" в обмен на "должности, кэш или стокс" - то есть за деньги или процент от бизнеса .

"В свое время мне предлагали вступили в" коалицию Януковича, и деньги предлагали. Много, очень много. Начиналось с 3, заканчивалось на 6 (мильойнив долларов). Это было после прихода к власти Януковича ", - отметил Грымчак.

При этом он добавил, что ни разу "не слышал и намека на то, что сейчас такое (подкуп в Верховной Раде) происходит".

"Это (сообщения о подкупе) - не утверждение, это предположение ... Если есть заявление - они должны это делать на ТВ, а у правоохранителей, НАБУ, ГПУ или СБУ", - добавил Грымчак.

Вместе с тем экс-нардеп от "Удара" Егор Фирсов заявил, что "кнопкодавам" в парламенте за "нужное" голосование платят от 10 000 долларов.

По его словам, "депутатам групп "Воля народа" и "Відродження", которые контролируются олигархами - Игорем Коломойским и бизнесменами, которые близки к Дмитрию Фирташу - за формирование этих групп и выход из других фракций также платят".

"Финансово мотивируют депутатов и в "Блоке Петра Порошенко", - добавил Фирсов.

Нардеп от БПП Дмитрий Карпунцов в свою очередь заявил, что за время пребывания в парлмент е"не видел, чтобы за голосование кто-то кому-то доплачивал".

Как известно, НАБУ получило документы от МВД с материалами по "черной бухгалтерии" Партии регионов. По последним данным, в бумагах содержатся данные о выделении денег - $1,2 млн - одному из "кураторов" финансовой деятельности ПР Виталию Калюжному на "голосования бюджета" в парламенте.

Украинская правда

Темы: коррупцияВерховная Рада
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