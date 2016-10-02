Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Памятник князю Владимиру в Киеве снова разрисовали

Воскресенье, 2 октября 2016, 17:27

В ночь на воскресенье вандалы снова осквернили памятник Владимиру Великому в парке "Владимирская горка" в Киеве.

Неизвестные разрисовали памятник свастикой и надписью "ПТН ПНХ", сообщают "Украинские новости".

 
Фото "Украинских новостей"

На месте происшествия работают сотрудники коммунальных служб, а также полиция.

Как сообщалось, 26 сентября вандалы вылили красную краску на постамент памятника князю Владимиру.

Памятник Владимиру Великому построили в 1853 году, он является старейшим скульптурным монументом столицы.

Бронзовая статуя крестителя Руси достигает 4,4-метровой высоты и стоит на 16-метровом постаменте.

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

Все новости...
Последние новости
15:08
В Киеве и области из-за сильного ветра объявили желтый уровень опасности
15:08
КолонкаБерлинская об изготовлении дронов: Нам нужна технологическая милитаризация общества
15:00
Полярники рассказали, зачем возле "Вернадского" установили ловушки для воздуха
15:00
видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня
14:57
видеоHIMARS упокоил вражеский ЗРК "ТОР": в ВСУ показали момент уничтожения
14:50
НКЦБФР прекратила ведение Государственного реестра финансовых учреждений
14:44
Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных
14:43
В приложении "Киев Цифровой" произошел сбой: какие услуги не работают
14:42
Впервые в Украине: хирурги "Охматдета" провели операцию по увеличению объема грудной клетки
14:21
Россиянку не исключат из жюри World Press Photo 2024 – позиция организаторов
Все новости...
Реклама: