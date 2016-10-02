Памятник князю Владимиру в Киеве снова разрисовали

В ночь на воскресенье вандалы снова осквернили памятник Владимиру Великому в парке "Владимирская горка" в Киеве.

Неизвестные разрисовали памятник свастикой и надписью "ПТН ПНХ", сообщают "Украинские новости".

Фото "Украинских новостей"

На месте происшествия работают сотрудники коммунальных служб, а также полиция.

Как сообщалось, 26 сентября вандалы вылили красную краску на постамент памятника князю Владимиру.

Памятник Владимиру Великому построили в 1853 году, он является старейшим скульптурным монументом столицы.

Бронзовая статуя крестителя Руси достигает 4,4-метровой высоты и стоит на 16-метровом постаменте.