В СБУ рассказали о контрабанде у Гранитного: перестрелки не было

В Службе безопасности Украины заявили, что информация о перестрелке и конфликте между сотрудниками СБУ и военными 30-й бригады не соответствует действительности.

Об этом говорится в сообщении спикера СБУ Елены Гитлянской.

"Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военными 30-й бригады задержали в Гранитном два автобуса с товарами широкого потребления, которые предприниматели пытались незаконно переместить на временно оккупированные территории. Спецоперация состоялась 1 октября. Сейчас проводятся следственные действия", - отметила она.

Гитлянская добавила, что в автобусах было обнаружено 10 тонн продуктов питания.

"Задержаны 13 человек, в том числе организатор незаконного канала. Решается вопрос об их процессуальном статусе. Выстрелы все-таки были, но стреляли с временно неконтролируемой территории - те, кто встречал товар", - отметила спикер СБУ.

В свою очередь замминистра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука уточнил ранее приведенную информацию о событиях у Гранитного на своей странице в Facebook.

По его словам, СБУ совместно с ВСУ и фискалами "подстерегали определенный груз "на ту сторону".

"Все были наготове. На "той стороне" этот груз тоже очень ждали. Когда СБУшники вместе с военными (для усиления) начали реализацию плана по задержанию груза, "встречающие", поняв, что канал накрылся, попытались отбить его, начав обстрел", - отметил он.

"В результате столкновения ранения получил боец ВСУ с позывным "Мопед". Сейчас раненый готовится к эвакуации в госпиталь в Днепре", - добавил Тука.

По его данным, задержанные - жители Донецка, среди них - женщина, которая и выступала в роли организатора "канала".

При этом он извинился перед сотрудниками и руководством СБУ и отметил, что "пытается выяснить, кто и с какой целью пытался "обмазать" участников этих событий".

Украинская правда