ГПУ: Россия 5 раз отказалась выдать Януковича и 3 – Азарова

Россия 5 раз отказала Украине в экстрадиции бывшего президента Виктора Януковича и 3 раза отказала в выдаче экс-премьер-министра Николая Азарова.

Об этом в интервью Українським Новинам сообщил заместитель генерального прокурора Евгений Енин.

"По Януковичу нам отказано 5 раз в экстрадиции. Мы обращались о его выдаче в рамках 5 отдельных уголовных производств. Касательно Азарова, то 3 раза мы получали такой отказ", - сказал он.

Енин сообщил, что Россия обосновывала отказы якобы политическим характером преследования Януковича.

По его словам, украинское государство рассматривает этих лиц как граждан Украины вне зависимости от того, оформили ли они российское гражданство или нет.

Как известно, Генеральная прокуратура намерена передать в суд обвинения Януковича в госизмене до 2017 года.

Ранее в ГПУ заявили об отсутствии информации о выходе из украинского гражданства экс-президента Виктора Януковича и экс-премьера Николая Азарова. При этом правоохранительные органы уверены, что Россия никогда не выдаст Украине Азарова для привлечения к уголовной ответственности.

Согласно отчету Государственной службы финансового мониторинга Украины, экс-президент Виктор Янукович и его окружение возможно причастно к хищению почти 200 млрд гривен госсредств.