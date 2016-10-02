Конфликт в Сирии: ООН и ЕС просят разрешить вывезти больных и раненых

В ООН призывают стороны конфликта в Сирии предоставить возможность вывода из сирийского города Алеппо больных и раненых.

С таким призывом выступил представитель ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен в Женеве, сообщает агентство AFP.

По словам О'Брайена, продолжение бомбардировок города, в частности больниц в восточной части Алеппо, контролируемой повстанцами, уничтожит местную систему здравоохранения.

В свою очередь Евросоюз также выступил с инициативой о предоставлении срочной гуманитарной помощи населению Алеппо и призвал все стороны конфликта поддержать ее.

В совместном заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини и комиссара ЕС по гумаманитарной помощи и кризисному управлению Христоса Стилианидиса Брюссель призывает обеспечить продвижение в восточную часть Алеппо гуманитарного конвоя с грузами помощи: медикаментами, водой и продуктами питания.

Согласно сообщению, этого конвоя хватит максимум для 130 000 жителей Алеппо.

Инициатива предусматривает медицинскую эвакуацию раненых и больных из Восточного Алеппо, прежде всего - женщин, детей и пожилых людей. Инициатива ЕС согласована с ООН.

Также ЕС добивается возможности провести медицинскую эвакуацию из всех осажденных районов, в том числе т.н. зоны "четырех городов", где жизнь людей под угрозой из-за отсутствия лекарств и медицинской помощи.

ЕС готов содействовать эвакуации и доставке пациентов в адекватные медицинские учреждения в регионе и, в случае необходимости - в Европу, если в регионе невозможно предоставить некоторые специализированные виды медпомощи.

Кроме того ЕС мобилизует пакет экстренной помощи в сумме 25 млн евро для финансирования срочных запросов гуманитарных организаций, оказывающих помощь населению Алеппо и других районов Сирии.

Между тем наступление сирийских правительственных сил в Алеппо продолжается. По сообщению агентства AP, повстанцам предложили оставить восточную часть города. Сирийская армия обещает предоставить им свободный коридор для выхода из города и необходимую помощь. По данным Сирийского цента мониторинга за соблюдением прав человека, в воскресенье повстанцы понесли "большие потери".

Немецкая волна, Интерфакс