Венгерский референдум о мигрантах провалился

Референдум в Венгрии по квотам ЕС на распределение мигрантов не состоялся из-за низкой явки, которая по предварительным данным составила 45%.

Об этом сообщает DW со ссылкой на данные экзит-полов, которые приводит Reuters.

Согласно сообщению, 95% тех, кто принял участие в голосовании, высказались против распределения беженцев внутри ЕС.

На избирательных участках венгры должны были ответить на вопрос "Хотите ли вы, чтобы ЕС имел право обязать Венгрию до обязательного расселения неграждан Венгрии даже без согласия на это венгерского парламента?". Как известно, в связи с миграционным кризисом страны ЕС в сентябре 2015 года договорились облегчить положение Греции и Италии, на территорию которых прибывает основная масса беженцев и забрать у них для расселения по другим странам ЕС 160 тыс. человек.

План был рассчитан на 2 года, однако с тех пор было переселено только 5651 человек (4455 - из Греции, 1196 - из Италии). 215 из этих мигрантов приняла Германия, 1952 - Франция.

Австрия, Дания, Польша и Венгрия не разместили у себя в рамках этой программы ни одного беженца.