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В СЦКК подчеркивают: Отвод сил возможен при соблюдении "режима тишины"

Воскресенье, 2 октября 2016, 23:33

Разведение сил на Донбассе возможно при условии соблюдения режима прекращения огня.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил руководитель украинской стороны СЦКК Борис Кременецкий.

"Разведение войск на  Донбассе состоится при условии прекращения обстрелов", - отметил Кременецкий.

Он отметил, что украинская сторона должна разминировать отдельные районы Донецкой области и обеспечить свободное передвижение миссии СММ ОБСЕ для обеспечения возможности наблюдения.

По словам Кременецкого, на данный момент проводится разминирование территории и маркировки препятствий, которые еще находятся на пути украинских военных и миссии ОБСЕ.

Как известно, 21 сентября в Минске было подписано соглашение, согласно которому украинские силы, а также боевики отводят вооружения от линии разграничения на трех участках - в районах населенных пунктов Станица Луганская, Золотое и Петровское. Соглашение вступило в силу 22 сентября. Она должна быть выполнена в течение 13 дней при условии, что 7 дней в этих районах будет соблюдаться режим тишины.

Однако в отчетах ОБСЕ продолжали фиксировать обстрелы в указанных районах.

1 октября на окраине Золотого состоялся отвод войск на определенные представителями ОБСЕ конкретные рубежи. На Луганщине после разведения войск боевики из гранатометов открыли огонь недалеко н.п.Новоолександровка

В "ДНР" и "ЛНР" заявили о срыве отвода сил и вооружения в районе Петровского (Донецкая область) и н.п. Станица Луганская (Луганская обл.), при этом сообщили, что в районе н.п. Золотое отвод вооружения начался. 

2 октября в "ДНР" заявили, что не будут отводить силы и средства от н.п. Петровское, как решила контактная группа по Донбасса на переговорах в сентябре, пока украинские силовики не сделают этого.

При этом в миссии ОБСЕ регулярно заявляют, что работе наблюдателей препятствуют, в частности речь идет об опасности из-за минирования территорий.

Украинские новости

Темы: ДонбассМинские соглашенияоружие
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