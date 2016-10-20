Судье подарили квартиру за десятки миллионов

Судья Киевского апелляционного административного суда Светлана Шелест в январе 2015 года получила в подарок квартиру в центре Киева стоимостью от 20 до 50-ти миллионов гривен.

Об этом говорится в сюжете программы "Наши деньги. Досудились".

Элитную недвижимость в "Липской башне", согласно данным реестра недвижимости, ей подарили.

Клубный дом класса де-люкс "Липская башня", в котором получила миллионный подарок судья Шелест, расположенный в правительственном квартале, на ул. Институтская, 18а, в нескольких минутах от Верховонои Рады, Кабмина и НБУ. Вместе с квартирой площадью 148 кв м судьи подарили паркоместо на 13 м2, очевидно, для Лексуса, на котором ездит Шелест.

Судья получила в подарок квартиру в элитной многоэтажке в центре Киева elektraua.livejournal.com

В декларации за 2015-й год Светлана Шелест отметила 2 миллиона 800 000 гривен "подарков, призов, выигрышей" при 236 тыс. грн годовой зарплаты. По словам старшего аналитика Transperancy International Дмитрия Якимчука, цифра из графы "подарки" может быть отражением стоимости квартиры, указанной в договоре дарения, которая часто не совпадает с рыночной стоимостью.

Судья Шелест - счастливая обладательница элитной недвижимости. Откуда такой подарок?

На элитную недвижимость судьи Шелест обратило внимание Национальное антикоррупционное бюро при подготовке аналитических справок в отношении судей, проходивших переаттестацию Высшей квалифкомиссией.

Несмотря на это, в мае этого года Светлана Шелест прошла квалификационный оценки в ВККС, закрепив за собой право на должность. Судья предоставила ВККС письменные объяснения по вопросам, указанным в справке НАБУ, однако на собеседовании их не обсуждали. Зато судью спросили, не чувствовала ли она унижение, когда письменно обосновывала происхождение своего имущества.