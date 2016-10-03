Фейгин прибыл в СИЗО, где содержат украинского журналиста Сущенко

Адвокат Марк Фейгин прибыл в СИЗО "Лефортово", где потребует встречи с задержанным корреспондентом "Укринформа" Романом Сущенко.

Об этом сообщает "Укринформ".

Российский адвокат уже прибыл в СИЗО "Лефортово", где потребует встречи со своим подзащитным - собственным корреспондентом Украинского национального информационного агентства "Укринформ" во Франции Романом Сущенко, которого неправомерно задержали 30 сентября в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

"Я подъехал к тюрьме Лефортово. Мне надо составить ряд документов по делу. Утром я уже буду в суде, затем - в следственном управлении ФСБ, а затем - поеду в тюрьму снова", - сообщил адвокат.

Ранее "Укринформ" и жена журналиста заключили с российским адвокатом еврей соглашение о защите Сущенко.

Как сообщалось, в Москве задержан и помещен в СИЗО "Лефортово" специальный корреспондент Национального информационного агентства "Укринформ" Роман Сущенко. Его обвиняют в шпионаже.