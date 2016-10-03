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Соратники Трампа считают, что он гений, если не платил налоги 18 лет

Понедельник, 3 октября 2016, 06:01

Соратники кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа назвали его гением - в случае, если тот действительно умудрялся не платить подоходный налог в течение 18 лет.

Об этом пишет BBC.

Как утверждает газета New York Times, у нее имеются документы, свидетельствующие, что Дональд Трамп в 1995 году заявил в декларации по федеральному подоходному налогу об убытках в размере 915 млн долларов.

Финансовые потери бизнесмена были якобы настолько велики, что он на законных основаниях мог в течение 18 лет не платить налог.

Представители предвыборного штаба Трампа заявили, что газета получила документы незаконно, но не стали опровергать их содержание.

Губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи отозвался о статье New York Times как об "очень хорошей истории, демонстрирующей одаренность Трампа".

Как заявил Кристи в интервью телеканалу Fox News, публикация лишний раз доказывает, что именно Трамп лучше других справится с задачей облегчения налогового бремени для простого народа.

Бывший мэр Нью-Йорка, а ныне один из ближайших советников республиканского кандидата Рудольф Джулиани также назвал Трампа гениальным, если тот сумел не платить подоходный налог столь долгое время.

"Множество бедных людей пользуется лазейками в законодательстве и не платят налогов. В его случае этого тоже налоговые лазейки", - пояснил Джулиани в эфире телеканала NBC.

Темы: США
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