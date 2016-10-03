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Колумбийцы отказались от мирного соглашения с повстанцами FARC

Понедельник, 3 октября 2016, 06:42

По итогам подсчета 99,92 процента голосов, отданных в ходе референдума о договоренностях между колумбийским правительством и леворадикальной группировкой Революционные вооруженные силы Колумбии (FARC), большинство жителей страны сказало "нет" соглашению с повстанцами.

Об этом пишет DW.com.

Против воплощения в жизнь положений документа высказались 50,22 процента участников плебисцита. В поддержку мирного соглашения, призванного положить конец длившейся более полувека гражданской войне, высказались 49,77 процента респондентов. Таким образом, разница составила около 59 тысяч голосов из примерно 13 миллионов подсчитанных бюллетеней.

Глава государства отреагировал на итоги плебисцита, заявив, что принимает его негативный исход. Вместе с тем президент подчеркнул, что режим перемирия с бойцами FARC пока будет действовать.

Согласно документу, членам FARC, причастным к политическим преступлениям, объявлялась бы широкая амнистия, а срок наказания за военные и иные преступления составил бы не более восьми лет лишения свободы.

Договор также предусматривал новые меры по борьбе с наркоторговлей и предоставление повстанцам десяти депутатских мандатов по результатам двух последующих парламентских выборов. Бойцы FARC, в свою очередь, должны были сложить оружие в течение шести месяцев. Они также готовы были начать выплату компенсаций пострадавшим от их действий в ходе гражданской войны.

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Темы: референдум
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