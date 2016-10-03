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Российский адвокат украинского журналиста пытается к нему пробиться

Понедельник, 3 октября 2016, 09:00

Защитник украинского журналиста, задержанного в РФ Романа Сущенко – Марк Фейгин уже прибыл в Лефортово.

Об этом он написал в своем Твиттере.

"Я у тюрьмы Лефортово. С посещениями подзащитных в этом СИЗО реальная катастрофа. За неделю вперёд адвокаты разыгрывают право на вход", - написал он.

Также Фейгин высказал надежду, что "органы ФСБ не будут чинить ему препятствий к встрече с доверителем Романом Сущенко и обеспечат его право на защиту".

В то же время в МИД Украинской правде сказали, что пытаются получить информацию о задержании Сущенко. В МИД напомнили, что они не были уведомлены о его задержании и узнали о нем только в воскресенье.

Сущенко  - парижский корреспондент издания Укринформ, прибыл в Россию по частным делам.

В РФ его задержали и обвинили в шпионаже.

Информация о задержании Сущенко стала известной благодаря российским правозащитникам, которые случайно узнали о том, что украинский журналист содержится в российской тюрьме.

В Укринформе заявили, что все обвинения "в шпионаже" в адрес Романа Сущенко, журналиста с многолетней безупречной профессиональной репутацией, аккредитованного в одной из самых влиятельных стран Евросоюза, которая к тому же является участником "нормандского формата", могут расцениваться лишь как еще один дерзкий и неправомерный акт со стороны РФ в отношении украинских граждан.

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