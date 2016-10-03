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Боевики вновь сорвали видеоконференцию о прекращении огня

Понедельник, 3 октября 2016, 10:30

Боевики вновь сорвали запланированную на понедельник Skype-конференцию Трехсторонней контактной группы по вопросу соблюдению режима прекращения огня на востоке Украины.

Об этом сообщил в понедельник утром агентству "Интерфакс-Украина" источник, близкий к группе.

"Это свидетельствует о нежелании выполнять взятые на себя обязательства при явном попустительстве Кремля", – сказал собеседник.

Как известно, 21 сентября участники Трехсторонней контактной группы в Минске подписали рамочный документ о разведении сил и средств участников конфликта на Донбассе на трех участках – вблизи населенных пунктов Золотое, Петровское и Станица Луганская, площадью не менее 4 кв. км каждый.

Следующее заседание контактной группы в Минске было запланировано на 5 октября.

Пункт 5 рамочного решения о разведении сил и средств предусматривает возможность проведения встречи в режиме видеоконференции "с целью немедленного прекращения нарушения настоящего Рамочного решения".

Запланированная на пятницу, 30 сентября, видеоконференция Трехсторонней контактной группы с приглашением представителей ОРДЛО также не состоялась в связи с отказом представителя ОРДО.

Пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что украинская сторона продолжает настаивать на проведении такой встречи в режиме видеоконференции.

"Если данная видеоконференция не состоится, то 5 октября на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона поставит вопрос нарушения режима тишины со стороны ОРДЛО как ключевой", – сообщила Олифер.

Темы: АТО
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